Uşak'ta kaçak alkol ve tütün operasyonunda ruhsatsız silahlar da bulundu

Uşak'ta kaçak alkol ve tütün operasyonu

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında şehrin çeşitli adreslerine operasyon düzenledi. Polis tarafından gerçekleştirilen baskınlarda hem ticari hem de ikamet amaçlı yerlerde arama yapıldı.

Adres ve ele geçirilenler:

Operasyon kapsamında 1 iş yeri ile 3 ikametgah adresinde arama yapıldı. Aramalarda 193 adet kaçak alkol, 385 paket kaçak sigara, ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Yasal süreç:

Ekiplerin işlemleri sonucunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Konuyla ilgili soruşturma ve rutin işlemler Uşak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

OPERASYON KAPSAMINDA ELE GEÇİRİLEN KAÇAK ALKOLLER.