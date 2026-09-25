Uşak'ta kağıda emdirilmiş bonzai operasyonu: 4 kişi cezaevinde

Operasyon detayları:

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin belirlediği adreslere düzenlenen operasyonlarda, 15 bin 760 kullanımlık A4 kağıdına emdirilmiş bonzai ile birlikte 10 gram esrar, 31 gram metamfetamin, bir miktar sentetik ecza, 2 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 39 bin TL ele geçirildi.

Yakalanan maddeler ve deliller:

Operasyonda en dikkat çeken bulgu, çok sayıda A4 kağıdına emdirilmiş bonzaiydi. Soruşturma tutanaklarına göre, ele geçirilenler arasında farklı türde uyuşturucu maddeler ve dağıtıma yönelik ölçüm aletleri yer aldı.

Şüphelilerin adli süreci:

Operasyon kapsamında toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UŞAK’TA JANDARMA EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 6 ŞÜPHELİDEN 4’Ü TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.