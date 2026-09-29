Uşak'ta kamyonetin çarpmasıyla 3 ağır yaralı

kaza yerinde yaşananlar:

Uşak'ın Banaz ilçesi sınırlarında, Uşak-Afyonkarahisar karayolu Kaplangı köyü yakınlarında meydana gelen kazada, 10 NU 018 plakalı kamyonetin sürücüsü N.T. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarında durmakta olan 35 ADP 476 plakalı otomobile ve aracın dışında bekleyen iki kardeşe çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi.

yaralılar ve müdahale:

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsü ile dışarıda bulunan Ferhat T. (33) ve kardeşi Fatih T. (27)'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yetkililer, yaralıların durumunun ağır ve hayati tehlike taşıdığını bildirdi.

soruşturma ve güvenlik:

Kaza sonrası güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlattı. Kazanın nedeni olarak sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi gösterilirken, trafik ve adli makamlar tarafından soruşturma devam ediyor. Bölgedeki trafik akışı, ilk müdahale ve inceleme çalışmaları süresince kontrollü olarak sağlandı.

Yetkililer, benzer kazaların önüne geçilebilmesi için sürücülerin hız ve yol koşullarına dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Olayla ilgili gelişmeler ve resmi açıklamalar, soruşturma tamamlandıkça paylaşılacak.

UŞAK’IN BANAZ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONETİN YOL KENARINDA DURAKLAYAN OTOMOBİLE VE ARACIN DIŞINDA BEKLEYEN ABİ KARDEŞE ÇARPMASI SONUCU 3 KİŞİ AĞIR YARALANDI.