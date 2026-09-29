Uşak'ta kitap şöleni: fuarda binlerce eser ve yazar okurlarla buluşuyor

fuara genel bakış:

Uşak Belediyesi tarafından ikinci kez düzenlenen Uşak Kitap Fuarı, 25 Eylül tarihinde açıldı. Fuarda çok sayıda yayınevinin standı yer alıyor ve ziyaretçilere binlerce kitap sunuluyor. Etkinlik alanı, farklı türlerde yayımlanan eserlerin bir araya geldiği, okuyucuların yeni başucu kitapları keşfettiği bir zemin oluşturuyor.

etkinlik programı:

Fuar kapsamında düzenlenen söyleşi ve imza programları yazarlarla doğrudan temas imkânı sağlıyor. Özellikle gençler ve öğrenciler programlara yoğun ilgi gösteriyor; katılımcılar stantları gezerek hem kitapları inceleme hem de sevdiği yazarlarla buluşma fırsatı yakalıyor. Etkinlik takvimi boyunca çeşitli paneller ve imza seansları okur-yazar ilişkisinin güçlenmesine katkı sunuyor.

erişim ve misafirperverlik:

Fuar süresince, ilköğretim öğrencilerinin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla okullara ücretsiz servis desteği sağlanıyor. Ziyaretçilere sunulan sıcak tarhana çorbası gibi ikramlar, etkinliğin yerel misafirperverlikle buluşmasını simgeliyor. Uşak Valisi Serdar Kartal, Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan ve il protokolü standları gezerek yayınevleri, yazarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi; Hatice Terekeci Özkan fuara tüm kitapseverleri 4 Ekim'e kadar davet etti.

UŞAK BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL İKİNCİ KEZ DÜZENLENEN UŞAK KİTAP FUARI, KİTAPSEVERLERİ BİNLERCE KİTAP VE ÜNLÜ YAZARLA BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR.