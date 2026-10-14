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Uşak'ta kundaklama şüphesiyle kaybolan genç kadın aranıyor

Uşak'ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi; evi kundaklamakla suçlanan 26 yaşındaki G.O. olay sonrası kaçtı, polis arıyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 20:02

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Uşak'ta kundaklama şüphesiyle kaybolan genç kadın aranıyor

Uşak'ta tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Uşak'ın Işık Mahallesi Birinci Taşkın Sokak'ta çıkan yangında, tek katlı bir ev tamamen hasar gördü. Olayda ev sahibi Z.S.'nin (57) evi pazar alışverişine gittiği sırada alevler yükseldi ve kısa süre içinde tüm bina sardı.

yangının çıktığı an ve müdahale:

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Olay sırasında polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve olay yerinde ilk incelemeleri gerçekleştirdi.

şüpheli ve soruşturmanın seyri:

Yangını ev sahibi Z.S.'nin kızı G.O. (26) çıkarmakla suçlanıyor. Z.S.'nin, kızından şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan G.O.'nun yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Emniyet ekipleri, şüphelinin yakalanması ve yangının çıkış nedeninin netleşmesi için soruşturmayı sürdürüyor. Olayla ilgili ayrıntılar ve olası adli süreç, yapılacak teknik incelemeler ve resmi açıklamalarla netleşecek.

UŞAK’TA ÇIKAN YANGINDA TEK KATLI EV KULLANILAMAZ HALE GELİRKEN, EVİ KUNDAKLADIĞI İDDİA EDİLEN EV...

UŞAK’TA ÇIKAN YANGINDA TEK KATLI EV KULLANILAMAZ HALE GELİRKEN, EVİ KUNDAKLADIĞI İDDİA EDİLEN EV SAHİBİNİN KIZI ARANIYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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