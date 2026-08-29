Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Uşak'ta millî mücadele ruhu ve gençlik etkinlikleri bir arada

Uşak Valiliği tarafından düzenlenen 'Millî Mücadele, Zafer ve Gençlik Günleri' açılışı, Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen programla başladı. Etkinlikler, 1 Eylül'e kadar tarih, kültür, bilim, teknoloji, spor ve sanatın bir arada yer aldığı zengin bir programla sürdürülüyor.

Protokol katılımı ve stant ziyaretleri:

Açılışa Uşak Valisi Serdar Kartal, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Program kapsamında Millet Bahçesi'nde kurulan stantlarda tarihi ve kültürel çalışmaların yanı sıra bilimsel ve teknolojik projeler de yer aldı. Vali Kartal ve protokol üyeleri stantları ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı ve görevliler ile vatandaşlarla sohbet etti.

Vali serdar kartal'ın mesajı ve sanat etkinliği:

Programda konuşan Vali Serdar Kartal, Milli Mücadele'nin hatırasını yaşatmak ve zafer ruhunu genç kuşaklara aktarmak istediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: 'Milli Mücadele’nin aziz hatırasını yâd ederken, zaferlerimizin gururunu gençliğimizin ve siz kıymetli hemşerilerimizin heyecanıyla buluşturuyor geleceğe dair büyük hedeflerimize hep birlikte yürüyoruz. Çünkü burası, teslimiyeti reddedenlerin, vatanı uğruna elindeki son imkânı seferber edenlerin, Milli Mücadele’ye omuz verenlerin şehridir. Burası Büyük Taarruz’un muzaffer yürüyüşüne şahitlik eden, düşman kuvvetlerin bozguna uğratıldığı ve komuta kademesinin esir alınmasıyla zaferin tarihi hadiselerinden birine sahne olan şanlı bir şehirdir. İşte bunun için burası, düşmanın teslim alındığı şehir Uşaktır.'

Vali Kartal sözlerine devamla gençlere seslenerek: 'Bu programın adında Milli Mücadele var çünkü tarihinizi bilmenizi istiyoruz. Adında zafer var çünkü milletimizin birlik içinde neleri başarabileceğini görmenizi istiyoruz. Ve adında gençlik var çünkü yarınlarımızı sizlerle inşa edeceğimize inanıyoruz. Sizler köklü bir medeniyetin mirasçıları, aziz milletimizin umudu ve ülkemizin en büyük gücüsünüz. Biz sizlere inanıyor, sizlere güveniyoruz. Hayalleriniz büyük, hedefleriniz yüksek olsun. Okuyun, araştırın ve sorgulayın. Bilimi yalnızca takip eden değil, bilime yön veren; teknolojiyi yalnızca kullanan değil, tasarlayan ve geliştiren gençler olun.' ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından sahneye çıkan sanatçı Fadıl Aydın, Uşaklılarla buluştu. Birbirinden sevilen eserleri seslendiren Aydın'ın konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi ve Millet Bahçesi'ni dolduran izleyiciler şarkılara eşlik ederek programa renk kattı. Program sonunda Vali Kartal ve protokol üyeleri sanatçıya çiçek takdim etti.

UŞAK VALİLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN “MİLLÎ MÜCADELE, ZAFER VE GENÇLİK GÜNLERİ”, MİLLET BAHÇESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN AÇILIŞ PROGRAMIYLA BAŞLADI. ETKİNLİKLER, 1 EYLÜL’E KADAR TARİH, KÜLTÜR, BİLİM, TEKNOLOJİ, SPOR VE SANATIN BİR ARADA YER ALDIĞI ZENGİN İÇERİKLİ PROGRAMLARLA DEVAM EDECEK.