Uşak'ta NMB Tekstil'e ait elyaf ve geri dönüşüm tesisinde yangın

Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan NMB Tekstil'e ait elyaf ve geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

Tesiste kimyasal madde bulunması nedeniyle AFAD ekipleri gerekli tedbirleri alırken, itfaiye ekipleri alevlere yoğun müdahalede bulunuyor. Müdahalenin süreci ve yangının kontrol altına alınıp alınmadığına dair resmi açıklamalar yetkililerce takip ediliyor.

Olay yerindeki çalışmalar dron ile havadan görüntülendi. Fabrikadan yükselen yoğun duman, kentin pek çok noktasından görünür oldu ve çevrede yaşayanların dikkatini çekti.

Müdahale ve alınan tedbirler:

İhbarın ardından bölgeye yönlendirilen ekipler yangına müdahale ediyor; AFAD kimyasal risklere karşı önlemler alırken, jandarma ekipleri de çalışmalara destek veriyor. Ekipler yangının yayılmasını önlemeye ve çevredeki yerleşim alanlarının güvenliğini sağlamaya çalışıyor.

Görüntüler ve kentteki görünürlük:

Fabrika alevleri dron ile kayıt altına alınırken, meydana gelen duman kentin geniş bir alanından fark edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yangının çıkış nedeni henüz açıklanmadı ve gelişmeler bildirilinceye kadar ekiplerin çalışmaları devam edecek.

Uşak’ta geri dönüşüm ve elyaf tesisinde yangın