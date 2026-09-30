Dolar 49,0120 +0,02%
Euro 55,7034 +0,21%
Bist 11.947,18 -2,79%
Altın Gram 6.598,54 +0,19%
EUR/USD 1,1362 +0,14%
Brent Petrol 99,13 +3,09%
--°

Uşak'ta öğrenciler sürdürülebilir tüketim için gıda israfını öğrendi

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 29 Eylül etkinliğinde Ömer Dönmez Toklu Ortaokulu'nda öğrencilere gıda güvenliği ve israfla mücadele eğitimi verdi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 14:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Uşak'ta öğrenciler sürdürülebilir tüketim için gıda israfını öğrendi

Uşak'ta öğrencilere uygulamalı farkındalık eğitimi

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen etkinlik, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ömer Dönmez Toklu Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Eğitimde öğrencilere hem güvenilir gıdaya erişimin önemi hem de gıda kaybı ve israfının azaltılmasına yönelik temel bilgiler aktarıldı.

eğitimin içeriği:

Eğitimde, gıda güvenilirliği konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar ile gıdaların doğru muhafaza edilmesine ilişkin uygulamaya yönelik açıklamalar yapıldı. Öğrencilere; tüketim planlaması, porsiyon kontrolü ve artan gıdaların uygun şekilde değerlendirilmesi gibi pratik önlemler anlatıldı. Ayrıca gıda israfının doğal kaynaklar ve ekonomi üzerindeki etkilerine de vurgu yapıldı.

amaç ve beklentiler:

Programın temel hedefi, öğrencilere erken yaşta gıda güvenilirliği bilinci kazandırmak ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarını teşvik etmektir. Böylece aile ve toplum düzeyinde gıda kaybı ve israfının azaltılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor. Eğitim, toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik planlanan çalışmalardan biri olarak değerlendirildi.

UŞAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 29 EYLÜL ULUSLARARASI GIDA KAYBI VE İSRAFI FARKINDALIK...

UŞAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 29 EYLÜL ULUSLARARASI GIDA KAYBI VE İSRAFI FARKINDALIK GÜNÜ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GIDA GÜVENİLİRLİĞİ, GIDA KAYBI VE İSRAF KONUSUNDA EĞİTİM DÜZENLENDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

MTÜ'de başlangıç: yeni öğrencilere hizmet, yatırım ve yurt planları tanıtıldı
images

Kastamonu'da okul güvenliği için eşgüdüm toplantısı gerçekleştirildi
images

Samsun Üniversitesi akademik yılını Ballıca kampüsündeki dönüşümle açtı
images

Yeni öğrenciler Erzincan'da yöresel lezzetlerle karşılandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Meclisin açılmasını ülkenin kurtuluşu saydı: Kahraman 15 Temmuz'u işgal teşebbüsü olarak nitelendirdi

Teknofest açılışında protokol halayla renk kattı

Gaziantep'te yokuşta freni boşalan kamyon mahallede paniğe neden oldu

Hopa'da rüzgarın etkisiyle dalgalar mendireği aştı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor