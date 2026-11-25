Uşak'ta öğrencilerle balık sevgisi pekiştirildi

21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü münasebetiyle Saime Sefa Erdoğan Ortaokulu'nda düzenlenen farkındalık programı, öğrencilere erken yaşta su ürünlerine karşı ilgi kazandırmayı hedefledi. Programa Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Kaymakam Adayı İsmet Ünlü, İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, İl Millî Eğitim Müdürü Halil Yücel, TKDK İl Koordinatörü Hasan Duru ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ve öğretmenler katıldı.

Programda neler yapıldı:

Etkinlik kapsamında öğrencilere balıkçılığın önemi, su ürünlerinin beslenmedeki yeri ve balık tüketiminin sağlık açısından taşıdığı değer anlatıldı. Katılımcılara yönelik bilgilendirme konuşmaları sonrasında öğrencilere küçük yaşta balık sevgisinin kazandırılması amacıyla akvaryum balıkları dağıtıldı ve öğrencilerin canlılarla doğrudan temas etmesi sağlandı. Ayrıca programda öğrencilere ekmek arası balık ikram edilerek balık tüketiminin yaygınlaştırılmasına pratik bir örnek sunuldu.

Amaç ve öne çıkan mesajlar:

Etkinliğin temel amacı, su ürünlerine yönelik farkındalığı artırmak ve çocuklarda sürdürülebilir balıkçılık bilincini aşılamaktı. Yetkililer, balık tüketiminin beslenme açısından taşıdığı önemi vurgulayarak, sağlıklı yaşamın desteklenmesi ve doğal kaynakların korunması yönünde mesajlar verdi. Program, hem bilgilendirici hem de uygulamalı aktivitelerle öğrencilerin konuya dair bilinçlenmesini hedefledi.

Yerel yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen bu tür etkinliklerin, gelecekte toplumun geniş kesimlerinde su ürünleri tüketimini ve çevresel duyarlılığı artırmada rol oynayacağı değerlendiriliyor. Saime Sefa Erdoğan Ortaokulu'ndaki program, küçük yaşta edinilen alışkanlıkların kalıcı etkisi üzerinde durularak planlandı ve uygulandı.

21 KASIM DÜNYA BALIKÇILIK GÜNÜ DOLAYISIYLA UŞAK’TA ÖĞRENCİLERİN KATILIMIYLA FARKINDALIK PROGRAMI DÜZENLENDİ.