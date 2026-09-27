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Uşak'ta park halindeki otomobil alev aldı, kundaklama şüphesiyle inceleme başlatıldı

Uşak Kemalöz Mahallesi'nde park halindeki 64 AAB 044 plakalı otomobil alev aldı; itfaiye yangını söndürdü, polis kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 08:07

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 08:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Uşak'ta park halindeki otomobil alev aldı, kundaklama şüphesiyle inceleme başlatıldı

Uşak'ta park halindeki otomobil alev aldı

Uşak'ın Kemalöz Mahallesi Beşinci Lale Sokak'ta park halinde bulunan bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araç sahibi olarak kayıtlarda geçen S.B. adına kayıtlı 64 AAB 044 plakalı otomobilden yükselen duman ve alevleri gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve hasar:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri kısa sürede bölgede önlem aldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri uygular ve bölgeyi kontrol altına alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından kundaklama şüphesi üzerinde durularak inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin tespiti için teknik ve görgü incelemeleri yürütüyor; soruşturmayla ilgili detaylar yetkili birimler tarafından açıklanacak.

UŞAK’TA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİN MÜDAHALESİ SONUCU...

UŞAK’TA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİN MÜDAHALESİ SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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