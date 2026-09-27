Uşak'ta park halindeki otomobil alev aldı, kundaklama şüphesiyle inceleme başlatıldı

Uşak'ta park halindeki otomobil alev aldı

Uşak'ın Kemalöz Mahallesi Beşinci Lale Sokak'ta park halinde bulunan bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araç sahibi olarak kayıtlarda geçen S.B. adına kayıtlı 64 AAB 044 plakalı otomobilden yükselen duman ve alevleri gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve hasar:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri kısa sürede bölgede önlem aldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri uygular ve bölgeyi kontrol altına alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından kundaklama şüphesi üzerinde durularak inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin tespiti için teknik ve görgü incelemeleri yürütüyor; soruşturmayla ilgili detaylar yetkili birimler tarafından açıklanacak.

UŞAK’TA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİN MÜDAHALESİ SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ.