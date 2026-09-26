Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Uşak'ta pazar öğleden sonra için sel ve rüzgar riskine dikkat

Uşak Valiliği, 27 Eylül Pazar öğleden itibaren beklenen kuvvetli sağanaklar nedeniyle ani sel, su baskını ve ulaşım aksamalarına karşı uyarıda bulundu.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 20:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Uşak'ta pazar öğleden sonra için sel ve rüzgar riskine dikkat

Uşak'ta pazar öğleden sonra için sel ve rüzgar riskine dikkat

Uşak Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak 27.09.2026 Pazar günü öğle saatlerinden itibaren kent genelinde kuvvetli sağanak yağışların etkili olmasının beklendiğini açıkladı. Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan bildiride vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Uyarının detayları:

Yapılan son değerlendirmelere göre, 27.09.2026 Pazar günü güneybatı kesimlerde başlayacak yağışların öğle saatlerinden itibaren Denizli ve Uşak çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor. Açıklamada, yağışın gök gürültülü sağanak şeklinde görülebileceği vurgulandı.

Yetkililer, yağış sırasında ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Alınması önerilen tedbirler:

Valiliğin çağrısında, risklere karşı kişisel ve çevresel tedbirlerin alınması istendi. Vatandaşlara özellikle sel taşkını riski bulunan alçak kesimlerden ve dere yataklarından uzak durmaları, yağış sırasında sürücülerin görünürlük ve yol şartlarına dikkat ederek seyretmeleri ve su birikintilerinden geçmemeleri önerildi.

Ayrıca taşınabilir eşyaların sabitlenmesi, önemli evrakların korunması ve elektrik, ulaşım gibi hizmetlerde oluşabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olunması gerektiği belirtildi. Valilik, gelişmeler ve olası uyarılar için resmi duyuruların takip edilmesini istedi.

UŞAK VALİLİĞİ, METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİLERİNE GÖRE 27 EYLÜL PAZAR GÜNÜ ÖĞLE SAATLERİNDEN...

UŞAK VALİLİĞİ, METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİLERİNE GÖRE 27 EYLÜL PAZAR GÜNÜ ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN KENT GENELİNDE ETKİLİ OLMASI BEKLENEN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLARA KARŞI VATANDAŞLARI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLMALARI YÖNÜNDE UYARDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tatvan’da kısa süreli dolu ve yoğun yağmur hayatı etkiledi
images

Tatvan'da dolu ve sağanak caddeleri göle çevirdi
images

Yöresel etkinlikte Hatay'dan gelen develer ve midilliler ilgi odağı oldu
images

Alaşehir'de taşkın riski azalıyor: 600'lük 1.2 kilometrelik kolektör hattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Arı sokmasının ardından tedavi altına alınan 61 yaşındaki Ünal Türk yaşamını yitirdi

Lavrov'dan çok kutuplu dünya vurgusu ve Avrupa'ya barış görüşmelerini engelleme suçlaması

Wembley'de geri dönen İspanya: 3-2'lik zaferle başladı

Körfez güvenliği dünya barışının ayrılmaz parçasıdır diyen Suudi bakanın bölgesel güvenlik çağrısı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı