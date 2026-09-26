Uşak'ta pazar öğleden sonra için sel ve rüzgar riskine dikkat

Uşak Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak 27.09.2026 Pazar günü öğle saatlerinden itibaren kent genelinde kuvvetli sağanak yağışların etkili olmasının beklendiğini açıkladı. Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan bildiride vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Uyarının detayları:

Yapılan son değerlendirmelere göre, 27.09.2026 Pazar günü güneybatı kesimlerde başlayacak yağışların öğle saatlerinden itibaren Denizli ve Uşak çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor. Açıklamada, yağışın gök gürültülü sağanak şeklinde görülebileceği vurgulandı.

Yetkililer, yağış sırasında ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Alınması önerilen tedbirler:

Valiliğin çağrısında, risklere karşı kişisel ve çevresel tedbirlerin alınması istendi. Vatandaşlara özellikle sel taşkını riski bulunan alçak kesimlerden ve dere yataklarından uzak durmaları, yağış sırasında sürücülerin görünürlük ve yol şartlarına dikkat ederek seyretmeleri ve su birikintilerinden geçmemeleri önerildi.

Ayrıca taşınabilir eşyaların sabitlenmesi, önemli evrakların korunması ve elektrik, ulaşım gibi hizmetlerde oluşabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olunması gerektiği belirtildi. Valilik, gelişmeler ve olası uyarılar için resmi duyuruların takip edilmesini istedi.

UŞAK VALİLİĞİ, METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİLERİNE GÖRE 27 EYLÜL PAZAR GÜNÜ ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN KENT GENELİNDE ETKİLİ OLMASI BEKLENEN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLARA KARŞI VATANDAŞLARI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLMALARI YÖNÜNDE UYARDI.