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Uşak'ta pazar tezgahlarında tarımsal ürün fiyatları düzenli olarak takip ediliyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarındaki meyve, sebze ve diğer tarımsal ürünlerin fiyatlarını yerinde inceleyip TÜFİS'e kayıt altına aldı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 14:49

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Uşak'ta pazar tezgahlarında tarımsal ürün fiyatları düzenli olarak takip ediliyor

Uşak'ta pazar denetimleri:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki semt pazarlarında tarımsal ürün fiyatlarına yönelik kapsamlı bir takip çalışması yürüttü. Pazar tezgâhlarında satışa sunulan meyve, sebze ve diğer tarımsal ürünlerin fiyatları yerinde kontrol edildi ve ekipler tarafından elde edilen veriler kayda geçirildi.

Amaç ve uygulama:

Yerinde yapılan kontrollerde toplanan bilgiler, TÜFİS (Tarımsal Ürünler Fiyat İzleme Sistemi) kapsamında sisteme girildi. Bu yöntemle piyasa hareketlerinin anlık izlenmesi ve fiyat dalgalanmalarının tespit edilmesi hedeflendi.

Beklenen etkiler:

Yürütülen çalışmalarla üretici ve tüketici arasındaki süreçte ürün fiyatlarının düzenli olarak takip edilmesi ve şeffaflığın artırılması amaçlanıyor. Sürekli izleme, fiyat hareketlerine ilişkin veri tabanı oluşturarak gerekli değerlendirmeler ve bilgilendirmeler için temel oluşturacak.

UŞAK’TA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE SEMT PAZARLARINDA TARIMSAL ÜRÜNLERE YÖNELİK FİYAT...

UŞAK’TA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE SEMT PAZARLARINDA TARIMSAL ÜRÜNLERE YÖNELİK FİYAT TAKİP ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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