Uşak'ta sağlık çalışanları kan bağışı etkinliğinde buluştu

Uşak İl Sağlık Müdürlüğü ile Türk Kızılay Uşak Şubesi iş birliğinde düzenlenen kan bağışı organizasyonu, kentin sağlık camiasında farkındalık oluşturmayı hedefledi.

etkinliğin kapsamı:

Etkinlik Uşak İl Sağlık Müdürlüğü binasında gerçekleştirildi. Programa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Tarık Acar, Uşak Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Umut Bilgin Koçak, hizmet başkanları, başkan yardımcıları ve müdürlük personeli katıldı.

Organizasyonun hayata geçirilmesindeki iş birliği ve katkılarından dolayı Kızılay Uşak Şubesi'ne teşekkür edildi; kan bağışında bulunan personele de takdir iletildi.

yetkililerin mesajı:

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Tarık Acar, kan bağışının bir hayatın kurtarılmasına umut olabilecek önemli bir dayanışma örneği olduğunu belirterek şöyle dedi: "Kan bağışı, bir damla kanla bir hayata umut olmanın en kıymetli yoludur."

Acar, etkinlikte gösterilen duyarlılık ve dayanışma ruhu için Kızılay Uşak Şubesine ve bağışlarıyla canlara umut olan tüm çalışma arkadaşlarına gönülden teşekkür etti.

Etkinlik, kana ihtiyaç duyan hastalar için düzenli bağışın önemini bir kez daha gündeme getirirken, kurumlar arası eşgüdümün toplumsal farkındalık yaratmadaki rolünü de vurguladı.

UŞAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İLE TÜRK KIZILAY UŞAK ŞUBESİ İŞ BİRLİĞİNDE KAN BAĞIŞININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK VE TOPLUMSAL FARKINDALIĞI ARTIRMAK AMACIYLA KAN BAĞIŞI ORGANİZASYONU DÜZENLENDİ.