Uşak'ta Timsal Karabekir ile tarihin kalbine yolculuk söyleşisi gençlerle buluştu

etkinlik ve açılış konuşmaları:

Uşak Valiliği ve Uşak Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen Kampüsten Şehre Gençlik Buluşması kapsamında "Timsal Karabekir ile Tarihin Kalbine Yolculuk" söyleşisi, Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi içindeki Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; ardından protokol konuşmaları yapıldı.

konuşmalar ve gençlere mesajlar:

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, 2026-2027 eğitim öğretim yılının gençlere ve üniversiteye hayırlar getirmesini dileyerek yeni dönemin huzur, bereket ve üretkenlikle geçmesini temenni etti. Gençlerin ülkenin yarınlarını şekillendireceğini vurgulayan Çelik, "Bu ülkenin yarınları için ciddi emek harcamamız gerekiyor" diyerek üniversitenin şehirle entegrasyonuna ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Uşak Valisi Serdar Kartal ise gençlerin köklerinden aldığı kuvveti ilim, irfan ve güzel ahlakla büyüterek ülkesine, milletine ve insanlığa karşı mesuliyet taşıyan bir nesil olarak yetişmesi gerektiğini söyledi: "Bir millet enerjisini gençlerinden alır." Vali Kartal, gençlere bilim, teknoloji ve üretimle Türkiye'nin yükselişine katkı çağrısında bulundu ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde yerli ve milli imkanların güçlendiğini hatırlattı.

söyleşi, hatıralar ve kapanış:

Söyleşiyi gerçekleştiren Timsal Karabekir, babası Kazım Karabekir Paşa'nın hayatını, Milli Mücadele dönemindeki çalışmalarını ve üstlendiği önemli görevleri anlattı. Karabekir, babasıyla ilgili kişisel hatıralarını da gençlerle paylaştı; sohbet formatındaki oturum katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Programın sonunda Ali Çelik ve Serdar Kartal tarafından Timsal Karabekir'e plaket ve çiçek takdim edildi. Etkinliğe İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Uşak Valisi Serdar Kartal, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Demir, Timsal Karabekir, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik, gençlerle tarih ve hafıza üzerine doğrudan bir bağ kurulması açısından öne çıktı; katılımcılar söyleşinin sağladığı yakın tarih perspektifi ve kişisel tanıklıklarla zenginleşen anlatımını faydalı bulduklarını belirtti.

PROGRAMA, İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ALİ ÇELİK, UŞAK VALİSİ SERDAR KARTAL, CHP UŞAK MİLLETVEKİLİ ALİ KARAOBA, CUMHURİYET BAŞSAVCISI İSMET ÇINAR, UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET DEMİR, TİMSAL KARABEKİR, SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ, AKADEMİSYENLER VE ÖĞRENCİLER KATILDI.