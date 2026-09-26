Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Uşak'ta vakıfların performansı değerlendirildi; hedef hızlı ve yerinde yardım

Uşak Valisi Serdar Kartal başkanlığında yapılan toplantıda vakıfların performans karneleri incelendi; amaç ihtiyaçların yerinde tespiti ve hızlı yardım.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 16:30

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Uşak'ta vakıfların performansı değerlendirildi; hedef hızlı ve yerinde yardım

Toplantının kapsamı

Uşak Valisi Serdar Kartal başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Ali Uysal, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda, Uşak merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının performans karneleri ayrıntılı şekilde incelendi.

Değerlendirmede öncelik, yardım başvurularının sonuçlandırılma süreleri, yürütülen hane ziyaretleri ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek çalışmalarının etkinliğiydi. Katılımcılar mevcut uygulamaların güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koydu, saha geri bildirimleri üzerinden analiz yaptı.

Değerlendirilen çalışmalar:

Toplantıda, sosyal yardım programlarının erişilebilirliği ve hızlı hizmet sunumu ana gündem maddeleri arasında yer aldı. Ayrıca Şefkat Uşak Projesi kapsamında yürütülen faaliyetlerin uygulama sonuçları gözden geçirildi; proje kapsamındaki desteklerin hedef kitleye ulaşma biçimi ele alındı.

Hane ziyaretlerinin planlanması, yardım başvurularının kayıt ve takip sistemleri ile vakıfların saha raporlarının doğruluğu üzerine değerlendirmeler yapıldı. Performans karneleri, vakıfların ilçelere göre dağılımı ve uygulama süreleri bağlamında karşılaştırıldı.

Geliştirme ve koordinasyon adımları:

Toplantıda, vatandaşların ihtiyaçlarının yerinde ve zamanında tespit edilmesi, sosyal yardımların hızlı ve etkin şekilde ulaştırılması ve sunulan hizmetlerin niteliğinin artırılması amacıyla atılacak adımlar tartışıldı. Kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bilgi akışının hızlandırılması üzerinde duruldu.

Yetkililer, tespit ve dağıtım süreçlerinin standartlaştırılması, denetim ve geri bildirim mekanizmalarının geliştirilmesi ile vatandaş taleplerine daha hızlı yanıt verme hedeflerinin uygulamaya geçirilmesi konusunda mutabakata vardı. Uygulama sonuçları düzenli olarak izlenecek ve gerekli iyileştirmeler yapılacaktır.

UŞAK VALİSİ SERDAR KARTAL’IN BAŞKANLIĞINDA, SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARININ...

UŞAK VALİSİ SERDAR KARTAL’IN BAŞKANLIĞINDA, SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARININ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLDİĞİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yöresel etkinlikte Hatay'dan gelen develer ve midilliler ilgi odağı oldu
images

Alaşehir'de taşkın riski azalıyor: 600'lük 1.2 kilometrelik kolektör hattı
images

Bartın'da ormanlık ve sulak alanlardaki yasak ses cihazları toplandı
images

Uşak'ta hayvan hastalıklarına karşı yol kontrolleri aralıksız sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yeni anayasa çağrısı: Türkiye'nin yazılımı güncellenecek

İyi nesiller için kitapla örülen köprü: Sultanbeyli kitap fuarı 10'uncu yılında

Yenişehir’de Osmanlı panayır geleneği sokaklara taştı

Tarafların hukuk seçme özgürlüğü Konya'da masaya yatırıldı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı