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Uşak'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Uşak'ta kırmızı ışıkta hareket eden tırın çarpması sonucu ağır yaralanan 74 yaşındaki Orhan Çelik, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 09:30

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 09:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Uşak'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Uşak'ta trafik kazası

Uşak merkez Orhan Dengiz Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta bekleyen bir tırın hareket etmesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Orhan Çelik'e çarptı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Çelik, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, 64 FD 445 plakalı tırı kullanan V.K. (26), ışığın yeşile dönmesiyle hareket etti. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Orhan Çelik (74) tırın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Çelik'i hastaneye taşıdı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

soruşturma ve görüntüler:

Kazanın ardından tır sürücüsü V.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından sürücü serbest bırakıldı. Olay anına ilişkin görüntüler, çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı; görüntüler soruşturmayı yürüten ekipler tarafından inceleniyor.

UŞAK’TA TIRIN ÇARPTIĞI 74 YAŞINDAKİ YAYA, KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN...

UŞAK’TA TIRIN ÇARPTIĞI 74 YAŞINDAKİ YAYA, KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMAYARAK HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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