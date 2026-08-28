Üsküdar operasyonunda satışa hazır 637 gram marihuana ve 17 fişek ele geçirildi

Üsküdar'da düzenlenen operasyonun ayrıntıları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmada Küplüce Mahallesi'ndeki bir ikamette ticaret yapıldığı bilgisi üzerine operasyon planladı. Belirlenen adrese 19 Ağustos saat 18.30 sıralarında yapılan baskında iki kişi gözaltına alındı.

Operasyon ve ele geçirilenler:

Operasyonda yakalanan şüphelilerin kimlikleri O.Ç. (30) ve R.A. (32) olarak kaydedildi. Adreste yapılan aramalarda satışa hazır şekilde paketlenmiş toplam 637 gram marihuana ile 17 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Şüphelilerin adli süreci:

Emniyetteki işlemlerinin ardından 21 Ağustos'ta 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden R.A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, O.Ç. tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

ELE GEÇİRİLENLER