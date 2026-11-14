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Üsküdar sahilinde dalga sürprizi: gençlerin kaydı 46 milyon izlendi

Üsküdar sahilinde lodosla oluşan dev dalga üç genci ıslattı; içerik üreticisi Yusuf Albayrak'ın kaydettiği video sosyal medyada 46 milyon izlendi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 19:29

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Üsküdar sahilinde dalga sürprizi: gençlerin kaydı 46 milyon izlendi

Üsküdar sahilinde lodosun etkisiyle dev dalgalar

Olay, dün akşam saatlerinde Üsküdar Sahilinde yaşandı. İstanbul'da etkili olan lodosun oluşturduğu dev dalgalar bazı noktarda metrelerce yükseldi. Bu görüntüler sırasında sahilde fotoğraf çektiren üç genç, aniden kıyıya vuran dalganın altında kaldı.

O anları saniye saniye kaydeden içerik üreticisi Yusuf Albayrak (39) tarafından paylaşılan video kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve milyonlarca kez izlendi. Olayın basına yansıması İhlas Haber Ajansı (İHA) aracılığıyla gerçekleşti.

İçerik üreticisinin anlatımı:

Videoyu çeken Yusuf Albayrak yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: 'Lodos olduğu zaman dalga videoları çekiyorum. O gün de Üsküdar’a gelmiştim.' Albayrak, gençlere video çekmeyi teklif ettiğini ve amacının onları daha geniş kitlelere ulaştırmak olduğunu söyledi: 'Sizi ben bir video çekeyim Milyonluk izleteyim sizi.'

Albayrak kaydın ardından gelen ilgiden memnun olduğunu belirtti ve paylaşılan rakamı vurguladı: '46 milyon izlettik, hala daha izleniyor. O arkadaşlarım sayesinde şu an izlenme rekoru kırdım.' Video sonrası gençlerle ilgilendiğini; onları bir kafeye götürüp çay ısmarladığını ve sonra evlerine gönderdiğini ekledi.

Gençlerin ifadeleri:

Islanan gençlerden Ekrem Azze (16), 'Tam burada biz eğlenirken Yusuf abimizi gördük video çekiyordu. Dalgaların arasında güzel bir manzara karşılığında video çekildik ve video bir günde, yani tam 24 saatte yayıldı. Bütün Türkiye’de, Fransa’da görülmüş durumda' diye konuştu.

Yusuf Bertan (17) ise anı yaşadıklarını ve eğlendiklerini ifade etti: 'Burada eğleniyorduk sahilde, deniz kenarında. Ondan sonra Yusuf abi ile karşılaştık birlikte video çektik. Yani sular falan çok fazlaydı, dalga vardı ama anı bence çok güzeldi. Birkaç kişi daha vardı gazeteciler, insanlar bizi takip etti, izledi. Ondan sonra yayıldı video.'

Abdurrahman Bozok (16) da kısa ve net konuştu: 'Böyle bir anımız olmak istedi. Güzeldi, eğlendik.'

Olay, sosyal medyada hızla yayılan görüntülerle geniş kitlelerin ilgisini çekerken, içerik üreticisinin ve gençlerin anlattıkları yaşananların hem beklenmedik hem de sosyal medyada yankı bulan bir anı olarak kayda geçtiğini gösterdi.

Üsküdar&#039;da dev dalgalarda ıslanan gençler konuştu: &quot;46 milyon izlettik, hala daha izleniyor&quot;

Üsküdar'da dev dalgalarda ıslanan gençler konuştu: "46 milyon izlettik, hala daha izleniyor"

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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