Üsküdar sahilinde lodos hayatı etkiledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından kentin kıyı kesimlerinde hissedilen lodos ve fırtına, Üsküdar Sahili'nde de etkisini gösterdi.

uçarılar ve denizde gözlenen değişim:

Denizde yer yer dev dalgalar oluştu; kıyıya vuran dalgalar sahilde yürüyen ve fotoğraf çektiren vatandaşların ıslanmasına yol açtı. Dalga etkisi sahil boyunca zaman zaman yükseldi.

sahildeki görüntüler ve vatandaşların tepkisi:

Sahil boyunca birçok kişi dalgaların kıyıya vurduğu anları görüntüledi veya izledi. Fotoğraf çekenler ile yürüyüş yapanların bazıları dalgaların sıçramasıyla ıslandı.

Hava koşullarının gece saatlerine kadar etkisini göstermesi bekleniyor; yetkililerin uyarıları doğrultusunda sahil ve kıyı bölgelerinde dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

ÜSKÜDAR SAHİLİ'NDE ETKİSİNİ GÖSTERMEYE DEVAM EDEN LODOS VE FIRTINA DENİZDE DALGALARA SEBEP OLDU