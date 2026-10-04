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Üsküdar trafiğinde öfke anı: aracına yumruk atan sürücüye 180 bin lira ceza

Üsküdar'da seyir halindeki diğer sürücünün aracını yumruklayarak saldıran şüpheliye 2918/46/4 gerekçesiyle 180.000 TL idari para cezası ve 60 gün men verildi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 14:54

GÜNCELLEME: 04 Ekim 2026 - 14:57

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Üsküdar trafiğinde öfke anı: aracına yumruk atan sürücüye 180 bin lira ceza

olay ve soruşturma:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Ekim'de Üsküdar Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi üzerinde meydana gelen olaya ilişkin çalışma yürüttü. Görgü ve kamera kayıtlarında, N.A. (40) idaresindeki aracın seyir halindeyken başka bir araç sürücüsünün yanına yaklaştığı, şüpheli şahsın aracından inerek N.A. isimli kişinin aracını yumruklayarak fiziksel saldırıda bulunduğu tespit edildi.

Kimlik bilgileri belirlenen İ.B. (39) isimli şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı tespit ve deliller doğrultusunda olay "mala zarar verme ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma" kapsamında değerlendirildi.

yaptırımlar ve adli süreç:

Soruşturma sonucunda şüpheli hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 46/4 maddesi uyarınca 180.000 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca şüphelinin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu ve kullandığı araç 60 gün trafikten men edildi.

Yakalanan şahıs, "Kasten Yaralama, TCK 151 ve TCK 179" suçlarından işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 Ekim tarihinde adli makamlara sevk edildi. Emniyet yetkilileri, benzer davranışların trafik güvenliğini riske attığına dikkat çekti ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

ÜSKÜDAR&#039;DA SEYİR HALİNDEYKEN BAŞKA BİR SÜRÜCÜNÜN YANINA YAKLAŞIP ARACINI YUMRUKLAYARAK SALDIRAN...

ÜSKÜDAR'DA SEYİR HALİNDEYKEN BAŞKA BİR SÜRÜCÜNÜN YANINA YAKLAŞIP ARACINI YUMRUKLAYARAK SALDIRAN ŞÜPHELİYE 180 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANIRKEN, ARAÇ 60 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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