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Üsküdar'da kontrolden çıkan araç kaldırımdakilere çarptı, sürücü gözaltında

Selimiye Mahallesi'nde 24 Eylül'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı önce bir araca sonra kaldırımdaki dört yaşı küçük kişiye çarptı; sürücü gözaltında.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 21:02

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Üsküdar'da kontrolden çıkan araç kaldırımdakilere çarptı, sürücü gözaltında

Kaza yerinde ilk tespitler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Eylül'de Selimiye Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasına intikal etti. Yapılan ön incelemede olayın, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleştiği tespit edildi.

Kaza anı ve yaralananlar:

Delillere göre; sürücü Y.M.T. (73) cadde üzerinde seyrederken aracın kontrolünü kaybetti. Araç önce N.V. (67) isimli şahsın kullandığı araca çarptı, ardından kaldırım üzerinde bulunan A.E.Y., İ.G.S., I.S. ve P.E.Ü. adlı yaşı küçük şahıslara çarptı.

Aynı araçta bulunan Y.K. isimli kadın şahıs da yaralandı. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı ve yetkililer tarafından bildirildiği üzere bütün yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

Soruşturma ve işlemler:

Kaza sonrası olay yerinde çalışma yapan emniyet ekipleri sürücüyü muhafaza altına aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği ve konuyla ilgili adli ve idari incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, kaza ile ilgili tespitlerin ve tanık beyanlarının toplanmaya devam edildiğini; gerekli işlemlerin yürütüldüğünü ifade etti.

Üsküdar&#039;da araç yayaların arasında böyle daldı: Sürücü gözaltında

Üsküdar'da araç yayaların arasında böyle daldı: Sürücü gözaltında

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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