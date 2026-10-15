Üsküdar'da veda: belediye başkan vekili dündar ziya gültekin için taziye programı

Üsküdar'da taziye ve anma töreni

Türkiye Belediyeler Birliği başkan vekilliği seçimine katılmak üzere Ankara'ya giderken Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii Fuaye Alanı'nda taziye programı gerçekleştirildi.

Katılım ve törenin akışı:

Programa merhumun ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, belediye çalışanları, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tören kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak dualar okundu ve katılımcılar merhuma rahmet diledi.

Kur'an tilavetinin ardından merhumun ailesi ve yakınları fuaye alanında taziyeleri kabul etti; tören boyunca yakın çevre ve mesai arkadaşlarının taziye ziyaretleri sürdü.

Cenaze bilgilerinde son durum:

Yetkililerden edinilen bilgiye göre Dündar Ziya Gültekin'in cenazesi cuma namazını müteakip Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılacak. Cenaze işlemleri ve definle ilgili düzenlemeler bu çerçevede gerçekleştirilecek.

Taziye programı, Gültekin'in görev yaptığı Üsküdar Belediyesi çevresi ve siyasi çevrelerde üzüntüyle karşılandı; katılımcılar merhum için başsağlığı dileklerini iletti.

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKAN VEKİLLİĞİ SEÇİMİ İÇİN ANKARA’YA GİTTİĞİ SIRADA ANADOLU OTOYOLU’NDA GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN İÇİN MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ CAMİİ FUAYE ALANI’NDA TAZİYE PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.