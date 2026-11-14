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Üsküp çarşısı restorasyonu için Ankara'da ortak koruma adımı

Üsküp Osmanlı Türk Çarşısı restorasyonu için Ankara'da yapılan görüşmede Türkiye ile Kuzey Makedonya ortak koruma ve iş birliği taahhüdü verdi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 15:26

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Üsküp çarşısı restorasyonu için Ankara'da ortak koruma adımı

Görüşme ve katılımcılar:

Kuzey Makedonyalı siyasiler, Üsküp Tarihi Osmanlı Türk Çarşısındaki restorasyon ve koruma projesini Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sundu. Heyete, Arnavut Koalisyonu (VLEN) Partisi Genel Başkanı, Kuzey Makedonya'nın önceki dönem Başbakan Yardımcısı ve Çayır Belediye Başkanı İzzet Meciti başkanlık etti. Toplantıda ayrıca Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Sedat Süleymani ile önceki dönem Sayıştay Başkanı Naser Ademi de yer aldı.

Ortak koruma kararlılığı:

Görüşmede iki ülkenin bakanlıkları, başta Kurşunlu Han olmak üzere ortak kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere sağlıklı aktarılması konusunda ortak fikir ve iş birliği taahhüdünü yineledi. Toplantı dostane bir havada gerçekleşti ve taraflar, tarihî ve kültürel bağların bu tür ortak çalışmalarla daha da güçleneceğini vurguladı.

Bursa ziyareti ve yerinde inceleme:

Heyet, programının devamında Bursa'da UNESCO Dünya Mirası alanlarını ve Hanlar Bölgesi'ndeki koruma ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyecek. Ziyaret, iki ülke uzmanlarının koruma yöntemleri ve uygulama deneyimlerini paylaşmasına zemin hazırlayacak bir adım olarak planlandı.

Bu temaslar, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki kültürel mirasın korunmasına yönelik iş birliğinin somut örnekleri olarak değerlendiriliyor ve uzun vadeli ortak projelerin önünü açma potansiyeli taşıyor.

KUZEY MAKEDONYALI SİYASİLER ÜSKÜP TARİHİ OSMANLI TÜRK ÇARŞISI’NDAKİ RESTORASYON VE KORUMA...

KUZEY MAKEDONYALI SİYASİLER ÜSKÜP TARİHİ OSMANLI TÜRK ÇARŞISI’NDAKİ RESTORASYON VE KORUMA PROJESİNİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NA SUNDU. ÇAYIR BELEDİYE BAŞKANI İZZET MECİTİ (SAĞDAN İKİNCİ), KUZEY MAKEDONYA KÜLTÜR BAKANI SEDAT SÜLEYMANİ (SOLDAN İKİNCİ)

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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