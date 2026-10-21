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Üst tura giden yol: Ndidi'den Crystal Palace maçı öncesi net sözler

Ndidi, Crystal Palace maçı öncesi Beşiktaş'ın hazır olduğunu, herkesin forma şansı için beklediğini ve hedeflerinin UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura çıkmak olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 15:39

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Üst tura giden yol: Ndidi'den Crystal Palace maçı öncesi net sözler

Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam:

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında yarın saat 22.00'de sahasında İngiliz ekibi Crystal Palace ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan takımın deneyimli orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, maçın önemine ve takımın hazır oluşuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Ndidi'nin maç öncesi değerlendirmesi:

Ndidi, takımın çalışma temposuna ve rakibin karakterine dikkat çekerek şunları söyledi: "Biz bir takımız ve yarın evimizde oynayacağız. Biz gerçekten çok çalışıyoruz. Yarın da iyi bir takıma karşı oynayacağız. İngiltere’den gelen takımlar yüksek tempo ve şiddete alışık takımlar. Biz de iyi takımlara karşı oynadık, oynuyoruz. O yüzden hazırız. Yarını sabırsızlıkla bekliyorum. Orkun da takımın çok büyük bir parçası. Gerçek bir lider. Hoca şu ana kadar onun eksikliğinde bence işleri çok iyi bir şekilde yönetiyor".

Ndidi, özellikle İngiltere kökenli rakiplerin oyun temposuna vurgu yaparken, Beşiktaş'ın bu tempoya alışkın takımlarla daha önce oynadığını ve bu deneyimin hazırlıkta etkili olduğunu belirtti.

Hazırlık, disiplin ve hedefler:

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, oyuncuların bireysel hazır bulunuşluklarına da dikkat çekti: "Biz takım olarak hazırız. Hoca bunu çok net bir şekilde ifade ediyor, bize hepimizin hazır olması gerektiğini gösteriyor. Sadece ben değil, takım olarak hepimiz çok çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki hepimiz şans alabiliriz. Hepimizin hazır olması gerekiyor. Hocanın bunu gerçekten bize çok iyi şekilde empoze ettiğini söyleyebilirim. Sezon da uzun, bunu hepimiz biliyoruz".

Ndidi, hem bireysel hazırlık hem de takım disiplininin maç performansına doğrudan yansıyacağını vurguladı. Orkun'un takım içindeki rolüne ilişkin sözleri, sakatlık veya eksiklik durumlarında dahi teknik ekibin düzeni koruduğuna işaret etti.

Tecrübeli futbolcu son olarak hedeflerini netleştirdi: "Yarınki karşılaşmanın ne kadar önemli ve büyük bir maç olduğunu zaten biliyoruz. Son maçtan da dersler çıkardık. Yarın kendimizi göstermek istiyoruz. İyi bir maç olacağını düşünüyoruz". Bu ifadeler, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir üst tura yükselme hedefini ve maçın takım için taşıdığı kıymeti ortaya koydu.

Yarınki müsabaka, hem takımın grup içindeki konumunu güçlendirme hem de oyuncuların form yarışında iddialı konumda kalma açısından belirleyici olacak. Teknik ekip ve oyuncuların vurguladığı unsurlar, disiplin, hazır oluş ve fırsatları değerlendirme üzerine odaklanıyor.

Beşiktaş’ın Nijeryalı futbolcusu Wilfred Ndidi, UEFA Avrupa Ligi’nde bir üst tura çıkma adına...

Beşiktaş’ın Nijeryalı futbolcusu Wilfred Ndidi, UEFA Avrupa Ligi’nde bir üst tura çıkma adına yarın oynayacakları Crystal Palace maçının ne kadar önemli olduğunu bildiklerini söyledi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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