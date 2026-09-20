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Usta oyuncu Gülsen Tuncer için son görev Şişli'de yerine getirildi

Beynindeki tümör nedeniyle 17 Eylül'de vefat eden oyuncu Gülsen Tuncer için Şişli Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi; öğleden sonra toprağa verilecek.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 13:34

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Usta oyuncu Gülsen Tuncer için son görev Şişli'de yerine getirildi

Tören detayları:

Usta oyuncu, seslendirme sanatçısı ve akademisyen Gülsen Tuncer, bir süredir gördüğü tedaviye rağmen 17 Eylül tarihinde hayatını kaybetti. 80 yaşındaki sanatçı için bugün Şişli Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası naaşı defnedilmek üzere Topkapı Kozlu Mezarlığı'na götürülecek.

Meslektaşlarının anıları:

Oyuncu Suna Selen törende Tuncer hakkında, "Hepimizin başı sağ olsun. Çok değerli bir insandı hem sanat açısından hem insan olarak ve toplumun bir bireyi olarak mükemmel bir insandı. Çok çalıştı. Bir zamanlar hep beraberdik, hep beraber otururduk, her hafta buluşurduk. O hep yoğundu. Ben belimi kırdım ve dışarıya iş haricinde çıkamıyordum, o sebeple görüşemiyorduk" dedi.

Oyuncu Erdal Özyağcılar ise, "Özgün bir insandı. Hayatı boyunca insandan yana duruşunu hiç bozmadı. Çok yetenekliydi, benim sınıf arkadaşımdı. Oyunculukta da çok yetenekliydi, her oynadığı role başka bir doku katıyordu. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. Keşke herkese öyle bir hayat nasip olsa. 2-3 ay önce bir festival gibi bir yerde karşılaşmıştık. Neler yaptığımızı, işlerimizi konuştuk. İnsan bu kaosun arasında kaybolup gidiyor, vakit ayıramıyoruz, zaman çok çabuk geçiyor" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Serdar Gökhan da, "Bir arkadaşımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin, başka söyleyebileceğim bir şey yok. Değerli bir insan gitti" diye konuştu.

Aile ve vedâ:

Tuncer'in eşi Engin Ayça acısını, "Hayatımın kaybı ama bunların önüne geçilmez. Yaşayacağız, hatıralarıyla, güzellikleriyle yaşayacağız ve onu yaşatacağız. Biyolojik olarak gitti ama bütün yaptıklarıyla, hayata bıraktıklarıyla yaşamaya devam edecek. Biz devam ettireceğiz, iş bize düşüyor. Beyninde ur çıktı, bu sebeple gitti" sözleriyle paylaştı.

Törene ailesi, yakınları ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı; öğle namazı sonrası yapılan cenaze töreninin ardından Tuncer'in naaşı defin için Topkapı Kozlu Mezarlığı'na götürüldü.

KANSER NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDEN USTA OYUNCU, SESLENDİRME SANATÇISI VE AKADEMİSYEN GÜLSEN...

KANSER NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDEN USTA OYUNCU, SESLENDİRME SANATÇISI VE AKADEMİSYEN GÜLSEN TUNCER, ŞİŞLİ MERKEZ CAMİİ'NDE DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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