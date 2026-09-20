Usta tiyatrocu ve seslendirme sanatçısı Gülsen Tuncer uğurlandı

Cenaze töreni ve uğurlama:

Kanser tedavisi gören, uzun süredir beyin tümörü ile mücadele eden Gülsen Tuncer 17 Eylül'de hayatını kaybetti. Bugün Şişli Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından usta sanatçının naaşı defnedilmek üzere Topkapı Kozlu Mezarlığı'na götürüldü.

Törene ailesi, yakınları ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Tuncer, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Sanatçı dostlarının anıları:

Oyuncu Suna Selen, Tuncer için "Hepimizin başı sağ olsun. Çok değerli bir insandı hem sanat açısından hem insan olarak ve toplumun bir bireyi olarak mükemmel bir insandı" diyerek meslektaşının hem sanatçı hem de insan olarak önemine vurgu yaptı. Selen, eskiden sıkça bir araya geldiklerini, yoğun programlar nedeniyle son dönemlerde görüşememekten üzüntü duyduğunu belirtti.

Erdal Özyağcılar Tuncer'i "Özgün bir insandı. Hayatı boyunca insandan yana duruşunu hiç bozmadı. Çok yetenekliydi, benim sınıf arkadaşımdı" sözleriyle andı ve sanatçının rollerine kattığı özgün dokuyu hatırlattı. Serdar Gökhan da "Bir arkadaşımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Eşinin açıklaması ve hatırlanacak miras:

Tuncer'in eşi Engin Ayça, kaybın kendisi için büyük bir boşluk olduğunu söyleyerek, "Hayatımın kaybı ama bunların önüne geçilmez. Yaşayacağız, hatıralarıyla, güzellikleriyle yaşayacağız ve onu yaşatacağız" ifadelerini kullandı. Ayça, sanatçının biyolojik olarak aramızdan ayrıldığını ancak bıraktığı eserler ve anılarla yaşamaya devam edeceğini belirtti ve beyin tümörü (ur) nedeniyle vefat ettiğini aktardı.

Sanatsal yaşam ve tanınan rolü:

Gülsen Tuncer, tiyatro sahneleri, dizi rolleri ve seslendirme çalışmalarıyla geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınıyordu. Özellikle "Aşk-ı Memnu" dizisinde canlandırdığı "Arsen Hanım" karakteriyle hafızalara kazındı. Meslektaşlarının anıları, Tuncer'in sanatına ve insani duruşuna duyulan saygıyı ortaya koydu.

Cenaze töreni sırasında yapılan konuşmalar ve sergilenen vefa duygusu, Tuncer'in sanat çevresinde bıraktığı etkinin altını çizdi. Naaşın defin işlemleri için Topkapı Kozlu Mezarlığı'na götürüldüğü bildirildi.

Oyuncu Gülsen Tuncer son yolculuğuna uğurlanıyor