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Ustaların kurdeleyi kestiği açılışta Diyarbakır'da 3 bin kişiye ücretsiz yemek

Sedef Ev Yemekleri, Diyarbakır’da yeni adresinde protokolü değil, yapımında emeği geçen ustaları davet etti; açılışta 3 bin kişiye ücretsiz el yapımı yemek ikram edildi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 17:30

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 17:31

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ustaların kurdeleyi kestiği açılışta Diyarbakır'da 3 bin kişiye ücretsiz yemek

Açılışın ayrıntıları:

Diyarbakır’da Sedef Ev Yemekleri, yeni yerine taşınmanın ardından alışılmış açılış protokollerini bir kenara bırakarak farklı bir yol seçti. İşletme sahibi Ömer Tinte ve ekibi, milletvekilleri veya resmi davetliler yerine mekanın yapımında emeği geçen işçiler ve ustaları ağırladı. Açılış sırasında 3 bin kişiye ücretsiz yemek ikram edildi ve misafirlerin masalarına gidilerek siparişleri alınıp istedikleri yemekler servis edildi.

Ustalar ana konuktu:

Sedef Ev Yemekleri’nin açılışına davet edilenler arasında boyacı, marangoz, elektrikçi ve inşa sürecinde görev almış diğer ustalar vardı. Kurdele kesme ritüeli de geleneksel yöntemlerin dışına çıkartıldı: ustalar kendi mesleklerine ait aletlerle kurdeleyi kestiler; kimi maket bıçağıyla, kimi elektrikçi keskiyle, kimi makasla ve farklı aletlerle sembolik açılışı gerçekleştirdi. Bu seçim, işletmenin emeği öne çıkarma ve paylaşma niyetinin simgesi olarak sunuldu.

Sosyal dayanışma ve menü:

İşletme sahibi Ömer Tinte, açılışı dayanışma ve paylaşma etkinliğine dönüştürmek istediklerini belirtti. Tinte, dükkanın yapımında emeği geçen herkesle tek tek helalleştiklerini ve kendilerini tebrik ettiklerini söyledi. Açılış vesilesiyle maddi imkânı kısıtlı aileleri de davet ettiklerini ve bu nedenle 3 bin kişilik yemek hazırlandığını vurguladı. Tinte, misafirlere sadece yemek değil, aynı zamanda bir davet ve sıcak bir karşılama sunduklarını ifade etti.

Menüde Diyarbakır mutfağının öne çıkan lezzetleri yer aldı; bumbar, ekşili sumaklı kuru patlıcan ve biber dolması, fırında gerdan ve özellikle vurgulanan içli köfte gibi ev yemekleri tamamen el yapımı olarak servis edildi. Tinte, lokantanın Diyarbakır gastronomisini yaşatan bir sofra olduğunu ve sundukları lezzetlerin misafirlerde nostaljik tatlar uyandırmasını hedeflediklerini söyledi.

İşletme ayrıca düzenli sosyal etkinliklere devam ettiklerini; kimsesiz bakım evlerini ziyaret ettiklerini ve köy okullarına giderek destek verdiklerini belirtti. Tinte, kapılarına gelen hiç kimseyi boş çevirmediklerini, imkânları el verdikçe benzer etkinlikleri sürdüreceklerini ve Diyarbakır halkını lokantalarına beklediklerini sözlerine ekledi.

DİYARBAKIR&#039;DA YENİ YERİNE TAŞINAN BİR RESTORAN, AÇILIŞTA 3 BİN KİŞİYE ÜCRETSİZ YEMEK İKRAM...

DİYARBAKIR'DA YENİ YERİNE TAŞINAN BİR RESTORAN, AÇILIŞTA 3 BİN KİŞİYE ÜCRETSİZ YEMEK İKRAM ETTİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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