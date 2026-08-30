Ustalıkla şekillenen Şimşek McQueen: Konya'nın el yapımı aracı

Konya'da bir usta ve projesi:

Konya'da 35 yıldır rot balansçılık yapan Hüseyin Bağcı, yaklaşık 5 yıldır sahip olduğu aracı baştan aşağı yenileyerek çizgi film karakteri Şimşek McQueen'e benzetti. Usta, aracın tüm bakım, tamirat ve tasarım çalışmalarını kendisi üstlendi; kaporta, boya, motor, jant ve iç dizaynı el emeğiyle yeniden düzenledi. Özellikle çocukların ilgisini çeken araç, Bağcı'nın anlattığı gibi sünnet gezilerinde ve etkinliklerde sıkça kullanılıyor.

Tek tek yapılan dönüşümler:

Bağcı, aracın bakımını "A'dan Z'ye" kendisinin yaptığını vurguluyor ve bu kapsamda kaporta, boya, alt düzen, motor ve döşemeleri yenilediğini söylüyor. "Şimşek McQueen'e benzetmeye çalıştım, elimden geldiğince aynısını yapmaya uğraştım" diyen usta, aracın görünümü ve ses-görüntü sistemlerine kadar birçok detayı tamamladığını belirtiyor. Göz ve hareketli sistemler gibi ek özellikleri de planladığını, ancak trafikte izin verilmediği için bu düzenlemeleri fuarlarda hayata geçirmeyi düşündüğünü ifade etti.

Çocuklara yönelik kullanım ve geleceğe dair planlar:

Bağcı, aracını yaparken asıl motivasyonunun çocuklar olduğunu aktarıyor: "Sırf onlar için yaptım zaten ben bu aracı. Çocuklar binsin, baksın, beğensin." Konya'da benzerinin olmaması onun için önemli; yıllar içinde araca her sene yeni bir özellik eklediklerini, makyajından jant ve döşemeye kadar düzenli yenilikler yaptıklarını anlatıyor. Bu yıl araca harcadığı tutarın döndüğü maliyetten etkilendiğini de belirterek, "Bu yıl mesela 100 bin TL para harcadım bu aracımıza. Koltuklarını yeni değiştirdik. Spor koltuğa çevirdik, deri döşeme yaptık" dedi.

Aracın bakım, kapı ayarları ve temizliği dahil tüm işlemlerini ustalarından aldığı bilgilerle sürdürdüğünü söyleyen Bağcı, her yıl araca yeni güzellikler eklemeye devam edeceğini belirtiyor. Konya merkezinde tek olduğunu vurguladığı aracını etkinliklere götürmeye ve çocuklara ilham vermeye devam etmeyi planlıyor.

KONYA’DA ROT BALANS USTASI HÜSEYİN BAĞCI, YAKLAŞIK 5 YILDIR ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞI ARACINI ÇİZGİ FİLM KARAKTERİ ŞİMŞEK MCQUEEN’E DÖNÜŞTÜRDÜ.