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Ustaya saygı gecesi: Neşet Ertaş türküleriyle Çeşme'de yaşatıldı

Neşet Ertaş vefatının 14’üncü yılında Çeşme’de düzenlenen konserde anıldı; gece müzik, birlik ve Emirhan Aydınelli için akülü sandalye dayanışmasına odaklandı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 13:57

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Ustaya saygı gecesi: Neşet Ertaş türküleriyle Çeşme'de yaşatıldı

Çeşme'de anma gecesi:

Türk halk müziğinin simge ismi Neşet Ertaş, vefatının 14’üncü yılında Çeşme'de düzenlenen özel bir konserle anıldı. Etkinlik, 25 Eylül Cuma gecesi Çakabey Kültür Merkezinde gerçekleştirildi ve Çeşmeli türküseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Konserde, Çeşme Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu şefi Osman Uysal öncülüğünde usta sanatçının sevilen türküleri seslendirildi. Uysal’a sahnede nefesli sazlarda Aşkın Güneş, Halil Dellal, Yunus Varış ve Nazmi Kuzuoğlu eşlik etti. Repertuvar, dinleyicilere hem tanıdık hem de duygusal anlar sundu.

Sahne düzeni ve katkılar:

Konserin organizasyonunda salon ve ses sistemi tahsisinde Çeşme Belediyesi ile kültür birimi çalışanlarının desteği öne çıktı. Uysal, gecenin düzenlenmesine katkı verenlere teşekkür ederek, desteğini hissettikleri isimler arasında Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlıyı da andı.

Osman Uysal, konser sonrası yaptığı değerlendirmede, "Dün akşam Bozkırın Tezenesi, büyük usta Neşet Ertaş’ı 14’üncü vefat yıldönümünde Çeşmeli türkü dostlarımızın katılımıyla, ustanın birbirinden güzel türküleriyle andık" ifadelerini kullandı.

Dayanışma çağrısı: Emirhan için destek

Anma gecesi aynı zamanda sosyal dayanışma vurgusunu da taşıdı. Fiziksel engelli Emirhan Aydınelli’nin akülü sandalye ihtiyacına katkı sağlanması amacıyla destek çağrısı yapıldı. Uysal, etkinliğin birlik, beraberlik, iyilik ve sevgi duygularını öne çıkardığını belirterek desteğe çağırdı.

Uysal şöyle devam etti: "Konserimizde birlik ve beraberlik duygusunun, iyiliğin ve sevginin vücut bulduğu akşamda fiziksel engelli kardeşimiz Emirhan Aydınelli’nin akülü sandalyesi için bir nebze olsun umut olabilmenin gururunu da yaşadık. Destek veren ve katılım sağlayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum."

Anma gecesi, Neşet Ertaş’ın eserlerinin anıldığı bir müzik gecesi olmanın ötesinde, yerel dayanışmanın ve kültürel hafızanın korunmasının somut bir örneği olarak kayıtlara geçti.

NEŞET ERTAŞ, ÇEŞME BELEDİYESİ TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU ŞEFİ OSMAN UYSAL &#039;IN (ORTADA) ÖNCÜLÜĞÜNDE...

NEŞET ERTAŞ, ÇEŞME BELEDİYESİ TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU ŞEFİ OSMAN UYSAL 'IN (ORTADA) ÖNCÜLÜĞÜNDE TÜRKÜLERİYLE ANILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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