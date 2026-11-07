Üstel: muhalefet türkiye ile yürütülen büyük projelere hayır diyor

Ünal Üstel'in aday tanıtımındaki temel mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen UBP'nin 50 milletvekili adayının tanıtım gecesinde muhalefeti sert sözlerle ele aldı. Konuşmasında partililere seslenen Üstel, ülkenin kalkınmasında Türkiye ile yürütülen iş birliğinin belirleyici olduğunu vurguladı ve partinin kuruluşundan bu yana devletin egemenliğini ve bağımsızlığını savunduğunu söyledi.

Gecede hazır bulunanların, KKTC'nin 18 beldesinden ve 6 ilçesinden gelen partililer olduğu belirtildi. Üstel, konuşmasında geçmiş dönemde hayata geçirilen ya da planlanan altyapı ve yatırım projelerini örnek vererek muhalefetin bu projelere sürekli itiraz ettiğini ileri sürdü.

Muhalefetin projelere itiraz ettiği iddiası:

Üstel, muhalefetin geçmişte üniversitelerin kuruluşuna ve Türkiye'den su getirilecek projelere karşı çıktığını; bugünse Yeni Ercan Havalimanı, elektrik, doğalgaz ve fiber optik altyapı projelerine benzer gerekçelerle engel olmaya çalıştıklarını söyledi. Üstel, bu projeler arasında Yeni Ercan Havalimanı, elektrik tedarikine ilişkin çalışmalar, doğalgaz bağlantısı ve ülkeye beş kat hızlı internet sağlayacak fiber projesinin bulunduğunu aktardı.

Fiber projesine ilişkin olarak Üstel, muhalefetin engellemeleri nedeniyle planlanan hedeflerin geciktiğini iddia etti; partili açıklamasına göre engelleme olmasaydı bugün 75 bin evde hızlı internet hizmeti sağlanmış olacaktı, oysa projenin hedefi 150 bin haneye ulaşmaktı.

Üstel, muhalefetin projelere yönelik itirazlarını eleştirirken bu tavrın ülkenin kalkınmasını yavaşlattığını ve halkın geleceğine zarar verdiğini savundu. Konuşmada sık sık 'onlar konuştu, biz çalıştık; onlar yıktı, biz yaptık' benzeri karşılaştırmalara yer verildi.

Federasyon iddiası ve iki devletli çözüm vurgusu:

Muhalefetin projelere hayır demesinin siyasi gerekçeleri olduğunu öne süren Üstel, bu tavrın arkasında federasyon anlayışının bulunduğunu iddia etti. Üstel, "Bakmayın siz onların bahanelerine, onların kalbinde federasyon aşkı ölmedi ve ölmeyecek" sözleriyle CTP gibi muhalefet partilerinin Kıbrıs meselesindeki yaklaşımını eleştirdi.

Üstel ayrıca Türkiye'nin iki devletli çözüm politikasına vurgu yaptı; TBMM'nin oy birliğiyle iki devletli çözümü desteklediğini hatırlatarak, bazı muhalefet vekillerinin Meclis'e gelerek bu yöndeki inisiyatife karşı çıktığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda KKTC'nin tanınması çağrısına atıfta bulunan Üstel, aynı dönemde muhalefetin dönüşümlü başkanlık tartışmaları ve Meclis ziyaretlerindeki boykot kararlarına tepki gösterdi.

Üstel, UBP'nin siyasi çizgisini netleştirerek, partinin hedefini "devleti yaşatmak" ve "enavatan Türkiye ile omuz omuza yürümek" olarak tanımladı. Buna karşılık CTP'nin federasyon tezini parti varoluşunun merkezinde gördüğünü hatırlattı ve iki parti arasındaki temel ayrışmanın bu noktada olduğunu söyledi.

Ekonomi ve yönetim eleştirilerine de yer veren Üstel, muhalefetin geçmiş iktidar deneyimlerini hatırlatarak bu kesimin kaynak bulma ve somut proje üretme konularında yetersiz olduğunu savundu. İktidara gelirlerse ekonomik ve siyasi istikrarsızlık yaratacaklarını iddia ederek UBP'yi "istikrar" sunan seçenek olarak öne çıkardı.

Konuşmasının sonunda Üstel, yaklaşan 6 Aralık seçimleri öncesinde UBP'nin önümüzdeki beş yılda yapacak çok işi olduğunu belirtti ve partinin amblemi olan güneşin hizmet, eser, enerji, gelişim ve geleceği temsil ettiğini ifade etti. Program, Üstel'in konuşmasının ardından parti listesindeki 50 milletvekili adayının tanıtımıyla devam etti.

Üstel'in açıklamaları, muhalefetle Türkiye destekli altyapı projeleri arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı ve seçime giderken siyasi kutuplaşmanın altyapı yatırımları üzerinden sürdüğünü ortaya koydu.

KKTC BAŞBAKANI ÜNAL ÜSTEL, LEFKOŞA ATATÜRK STADYUMU'NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN UBP'NİN 50 MİLLETVEKİLİ ADAYININ TANITIM GECESİNDE PARTİLİLERE HİTAP ETTİ.