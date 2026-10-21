Üstün hizmet ödülü ODTÜ'ye: rektör Yozgatlıgil'e takdim

Ödül töreni ve gerekçesi:

19. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı kapsamında düzenlenen Siber Güvenlik Üstün Hizmet Ödülleri töreninde, üniversite kategorisindeki ödül Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil'e takdim edildi.

Organizatörler tarafından ödülün gerekçesi olarak, üniversite yönetiminin bilgi güvenliği ve kriptoloji alanlarındaki eğitim ve araştırma faaliyetlerine verdiği sürekli destek gösterildi. Ödül, alanda hizmet veren kişi ve kurumlara her yıl yedi dalda veriliyor.

Konferansın kapsamı ve teması:

Bilgi Güvenliği Derneği ve Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından düzenlenen 19. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (ISC Türkiye 2026), 20-21 Ekim tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi. Konferans, "Yeni Dünya Düzeninde Siber Savaşlar" ana temasıyla kamu kurumları, üniversiteler, savunma sanayii ve bilişim sektöründen temsilcileri bir araya getirdi. ODTÜ, konferansın iş birliği kurumları arasında yer aldı.

ODTÜ'nün akademik katkısı ve öncelikleri:

Açılış oturumunda konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, siber tehditlerin kritik altyapılar ve toplumun gündelik hayatı için doğrudan risk oluşturduğunu ve savunmanın süreklilik gerektirdiğini vurguladı. Yozgatlıgil, üniversitelerin en önemli katkısının nitelikli insan yetiştirmek olduğunu belirterek, ODTÜ'nün bu alandaki birikimini öne çıkardı.

Rektör, ODTÜ'nün Uygulamalı Matematik Enstitüsü bünyesindeki Kriptografi Programı, Enformatik Enstitüsü ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü aracılığıyla uzun yıllardır araştırmacı ve uzman yetiştirdiğini ifade etti. Ödül, bu tür kurumsal destek ve eğitim çalışmalarının tanınması olarak sunuldu.

Kuzey Kıbrıs kampüsü öğrencileri:

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde yeni açılan Siber Güvenlik Mühendisliği Lisans Programı'ndan 12 öğrenci konferansa katıldı. Öğrenciler, kamu kurumları, Türk Silahlı Kuvvetleri Siber Savunma Komutanlığı, savunma sanayii ve bilişim sektöründen üst düzey temsilcilerin yer aldığı panelleri izledi.

Konferansın akademik program kurullarında ODTÜ öğretim üyeleri görev aldı ve üniversitenin araştırmacıları ikinci gün düzenlenen akademik oturumlarda bildirilerini sundu. Rektör Yozgatlıgil, öğrencilerin salonda bulunmasının, siber güvenliğin kamu, sanayi ve akademi açısından öneminin doğrudan aktarılması bakımından değerli olduğunu belirtti.

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ VE CUMHURBAŞKANLIĞI SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN 19. ULUSLARARASI BİLGİ GÜVENLİĞİ VE KRİPTOLOJİ KONFERANSI (ISC TÜRKİYE 2026), 20-21 EKİM TARİHLERİNDE ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.