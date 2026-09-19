Uyarma konuşması sokak ortasında sopalı saldırıya dönüştü

Olayın gelişimi:

Antalya'nın Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Musa Şahbaz (27) ile akrabaları arasında başlayan gürültü tartışması, yaklaşık 10 gün sonra fiziksel saldırıya dönüştü. İddiaya göre Şahbaz, evinin önünde uzun süre alkol alıp yüksek ses çıkaran akrabalarını uyarmasının ardından 12 Eylül akşamı konuşmak için akrabalarının iş yerine gitti.

O sırada aralarında akrabası H.K., çocukları O.E.K. ve O.R.K. ile H.A.D. ve K.D.'nin de bulunduğu bir grubun, 5-6 kişi sopalarla Şahbaz'ı beklediği, kendisini görür görmez üzerine koştukları ve Turgut Özal Caddesi üzerinde kovalamaya başladıkları bildirildi. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı; görüntülerde Şahbaz'ın yere düşürülerek darp edildiği ve çevredeki vatandaşların araya girmeye çalıştığı görülüyor.

Yaralanma ve sağlık durumu:

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Şahbaz, özel bir hastanede yaklaşık 8-9 saat müşahede altında tutuldu. Yapılan muayenede çenesine 5 dikiş atıldığı, kafası ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı, bacaklarının morardığı ve kaburgalarından birinin kırıldığı tespit edildi.

Mağdurun anlattıkları:

Şahbaz olay anında yaşadıklarını şu sözlerle aktardı: 'Şahıs her gün sabah saat 4-5 gibi geliyor, araç 5-10 dakika sürekli çalışıyor. Ailecek hep uyanıyoruz, tedirgin oluyoruz. ... O yüzden ben de konuşup uyarmak için dükkanına gittim. 5-6 kişi sopalarla beni bekliyorlardı. Beni görür görmez hareketlendiler. Ondan sonra üstüme doğru sopalarla 5-6 kişi bir anda koşmaya başladı. Tek başımaydım, beni sopalarla dövdüler. Üzerime çıktılar.'

Hukuki süreç:

Olay sonrası ilk ifadede korku ve şok nedeniyle şikayetçi olmadığını belirten Şahbaz, daha sonra avukatı aracılığıyla adliyeye giderek suhay duyurusunda bulundu. Polis soruşturmasının devam ettiği, olaya ilişkin görüntü ve mağdur beyanlarının delil niteliği taşıdığı belirtildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler olayın seyrini belgeleyen önemli bir materyal olarak öne çıkıyor; kamera kayıtları ve mağdurun sağlık raporları soruşturma sürecinde değerlendirilecek unsurlar arasında yer alıyor.

MUSA ŞAHBAZ