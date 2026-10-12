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Üyelerin görüşüyle şekillenen projeler: Şenol Arslan'ın borsa seçim turu

Elazığ Ticaret Borsası başkan adayı Şenol Arslan, üye ziyaretleri ve sektör istişareleriyle Gıda Laboratuvarı, modern silo ve diğer projelerini anlatıyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 13:26

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Üyelerin görüşüyle şekillenen projeler: Şenol Arslan'ın borsa seçim turu

Şenol Arslan saha ziyaretlerini sürdürüyor

Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı ve Elazığ Hayvan Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Şenol Arslan, yaklaşan borsa seçimleri öncesinde yoğun bir ziyaret programı yürütüyor. Üyelerle bir araya gelerek talep, öneri ve beklentileri dinleyen Arslan, sektör temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde mevcut durum değerlendirmeleri yapıyor ve çözüm odaklı öneriler üzerinde duruyor.

Arslan, yürüttükleri çalışmaların merkezine istişare, ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışı koyduklarını vurguluyor. Doğrudan iletişime önem verdiklerini belirten başkan adayı, üyelerin sahadan gelen geri bildirimlerinin yön belirlemede belirleyici olduğunu söylüyor.

Üye ziyaretleri ve yönetim anlayışı:

Gerçekleştirilen ziyaretlerde üyelerin sektörlere özgü ihtiyaçları yerinde tespit ediliyor. Arslan, bu süreci sadece sorun dinleme olarak görmediklerini; aksine, sahada elde edilen bilgilerle uygulanabilir çözümler üreteceklerini ifade ediyor. Arslan'ın sözleri özetle şöyle: "Her üyemizin düşüncesi bizim için ayrı bir önem taşıyor". Bu yaklaşımın seçim kampanyasının temel taşlarından biri olduğu belirtiliyor.

Yeni döneme yönelik projeler:

Arslan, Elazığ Ticaret Borsası’nın kurumsal kapasitesini güçlendirecek projeler üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Ön plana çıkan projeler arasında Gıda Üretim ve Analiz Laboratuvarı Merkezi, Modern Silo ve Lisanslı Depo Tesisi, Tarihi Buğday Meydanı Restorasyonu, Ortak ATM Noktası ile Dericiler ve Sakatatçılar Sitesi bulunuyor. Bu projelerin hem üretim hem de ticaret altyapısını güçlendirerek şehrin ekonomik potansiyeline katkı sağlaması hedefleniyor.

Arslan, Elazığ Ticaret Borsası’nın kent ekonomisindeki rolüne vurgu yaparak, kurumun gelişiminde üyelerin katılımının ve önerilerinin öncelikli olduğunu belirtti. Çalışmalarını şeffaflık, ulaşılabilirlik ve ortak akıl ilkeleri doğrultusunda sürdürdüklerini ifade etti.

Seçim öncesi programını üye ziyaretleri ve sektör toplantılarıyla sürdürecek olan Arslan, görüş alışverişini devam ettirerek projelerin son halini üyelere sunmayı ve uygulanabilir çözümler geliştirmeyi amaçlıyor.

ELAZIĞ TİCARET BORSASI BAŞKAN ADAYI ŞENOL ARSLAN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

ELAZIĞ TİCARET BORSASI BAŞKAN ADAYI ŞENOL ARSLAN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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