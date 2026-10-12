uygulama noktasında abartı egzozla geçen sürücüye 39.719 TL ceza ve 60 gün men

olayın gelişimi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri uygulama yapıyordu. Bu sırada 16 BAB 114 plakalı otomobil, ekiplerin yanından abartı egzoz sesi çıkararak geçti. Trafik ekipleri durumu fark ederek aracı takibe aldı ve durdurdu.

yapılan inceleme ve sürücünün iddiası:

Sürücü Aykut C. (21), polis ekiplerine aracında abartı egzoz sistemi bulunmadığını söyleyerek tepki gösterdi. Ancak ekiplerin yaptığı teknik incelemede araçta mevzuata aykırı abartı egzoz ve ses sistemi bulunduğu tespit edildi.

uygulanan cezalar ve yaptırımlar:

Sürücüye mevzuata aykırı ses sistemi bulundurmaktan 21.000 TL, abartı egzoz kullanmaktan 16.000 TL ve far kullanmamaktan 2.719 TL olmak üzere toplam 39.719 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç, trafik mevzuatı gereği 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Olayla ilgili sürücü hakkında adli işlem başlatıldı ve polis ekiplerinin de sürücüden şikâyetçi olduğu bildirildi. Yetkililer, denetimlerin benzer olumsuzlukları engellemek ve trafikte güvenliği sağlamak amacıyla sürdürüleceğini belirtti.

İNEGÖL İLÇESİNDE POLİS UYGULAMASININ YANINDAN ABARTI EGZOZ SESİYLE GEÇEN SÜRÜCÜ, EKİPLER TARAFINDAN DURDURULDU.