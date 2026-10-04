Uykuda uyanış: Aydın'da apartman yangınında 5 kişi dumandan etkilendi

Olayın ayrıntıları:

Olay, Umurlu Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı yan yolu üzerinde bulunan Değirmenci Apartman'ın birinci katında saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Apartman dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini yönlendirdi.

Yangın sırasında hane halkı uykuda yakalandı; evde küçük çocukların da bulunduğu ve bazı kişilerin evin arka tarafına saklanarak kurtulduğu bildirildi. Binanın önünde toplanan yüzlerce kişi, mahsur kalanların kurtarılmasını endişeyle bekledi.

Kurtarma ve müdahale:

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken eş zamanlı olarak içeride mahsur kalanların tahliyesi için çalışma başlattı. Yapılan müdahale sonucunda, evin arka tarafına saklanmayı başaran 5 kişi sağ olarak kurtarıldı ve olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Ancak yangın nedeniyle evde büyük çapta maddi hasar oluştu ve konut kullanılamaz hale geldi.

Soruşturma ve uyarılar:

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili polis ve itfaiye ekipleri inceleme başlattı. Yetkililer, gece saatlerinde çıkan yangınlarda erken ihbarın ve binanın hızlı tahliyesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; kurtarılanların sağlık durumuna ilişkin bilgiler yetkililerce paylaşılacak.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE BİR APARTMANDA ÇIKAN YANGINA VATANDAŞLAR UYKUDA YAKALANIRKEN, DUMANDAN ETKİLENEN 5 KİŞİ AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDI.