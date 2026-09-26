Uysal Muratpaşa Belediyespor güreşçileriyle sezon hedeflerini ve mücadeleyi konuştu

Muratpaşa Belediyespor güreşçileriyle buluşma

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kulübün güreş takımı ve altyapı sporcularıyla bir araya geldi. Toplantıda yeni sezon hedefleri, altyapı çalışmaları, minder ve yağlı güreş hazırlıkları ile sporcuların beslenme düzenleri ele alındı. Kırkpınar Güreşleri'nde Muratpaşa Belediyespor'u temsil eden Osman Kan da görüşmede yer aldı.

Altyapı ve sporcu yetiştirme:

Muratpaşa Belediyesi'nin çocukları altyapıdan yetiştirerek milli takım seviyesine ulaştırdığını belirten Uysal, belediye olarak güreşe geniş imkanlar tanıma çabalarını vurguladı. Altyapıya yapılan yatırımın uzun vadeli sonuçlar doğurduğuna dikkat çekildi ve genç sporcuların düzenli antrenman ile takip programlarının sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Güreşin geleneksel boyutu ve uluslararası hedefler:

Toplantıda minder güreşi ile yağlı güreş arasındaki teknik farklılıklar ve bunlara yönelik hazırlıkların önemi konuşuldu. Beslenme ve fiziksel hazırlık konuları masaya yatırılırken Uysal, 'Kazanmak için mücadele edildiyse kazanmış sayılırsınız. Her zaman kazanacaksın diye bir şey yok. Mücadele etmek, yeterli çabayı göstermek önemli' sözleriyle spor ahlakına vurgu yaptı. Geleneklerimize sahip çıkacağız ama dünya standardına yetişmeyi de ihmal etmeyeceğiz ifadesi toplantının kapanışında öne çıktı.

Görüşme, kulüp yönetimi, antrenörler ve sporcular arasında yeni sezon planlarının netleştirilmesi ve özellikle altyapıya yönelik desteklerin devam etmesine yönelik taahhütlerle son buldu.

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANI ÜMİT UYSAL, MURATPAŞA BELEDİYESPOR KULÜBÜ’NÜN GÜREŞÇİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.