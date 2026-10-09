Uyuşturucu gelirlerine ağır darbe: 5 ilde eş zamanlı operasyon

Operasyonun kapsamı

Hakkari’nin Yüksekova ilçe merkezli yürütülen soruşturma sonucu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık bir yıllık çalışmasının ardından; Yüksekova merkezli olmak üzere İstanbul, Bursa, İzmir ve Van’da eş zamanlı müdahaleler yapıldı.

El koyulan varlıklar:

İçişleri Bakanlığı duyurusuna göre operasyonlarda, suç gelirlerine karşılık gelen çeşitli taşınmaz ve taşınır mallara el konuldu. Buna göre yaklaşık 5 milyar lira değerinde; 86 arsa, 34 tarla, 18 mesken, 7 dükkân ve 3 bina olmak üzere toplam 148 taşınmaz ile 17 araç haciz ve el koyma işlemlerine tabi tutuldu.

Soruşturmanın yöntemi:

Soruşturma sürecinde, MASAK Başkanlığından temin edilen mali veriler ve yapılan finansal analizler ile narkotik birimlerince elde edilen bilgi ve deliller birlikte değerlendirildi. Yetkililer, suç gelirlerinin çeşitli ticari faaliyetler, şirketler, taşınmazlar ve araçlar üzerinden aklandığının tespit edilmesi üzerine finans kaynaklarına yönelik tedbirlerin alındığını bildirdi.

Operasyonun hedefi, sadece uyuşturucu sevkiyatı ve ticaretine ilişkin ağları değil; aynı zamanda bu faaliyetlerden sağlanan haksız kazanç kapılarını kapatmak olarak açıklandı. İçişleri Bakanlığı paylaşımında, 'Uyuşturucu tacirlerinin sadece zehir ağlarını değil, suçtan elde ettikleri haksız kazanç kapılarını da tek tek kapatıyoruz' ifadeleri yer aldı.

Yetkililer, ülke genelinde suç odaklarının finans kaynaklarına yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edileceğini belirterek, operasyonda emeği geçen birimlere tebriklerini iletti.

5 ilde uyuşturucu operasyonu: 17 şüpheliye adli işlem