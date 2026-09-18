Uyuşturucu iddiası gölgesinde beton mikseri kazası: aile en ağır cezayı istiyor

Kaza ve soruşturmanın ayrıntıları:

Ankara'nın Mamak ilçesinde 12 Eylül'de meydana gelen kazada, yokuştan inen beton mikseri ile bir otomobil çarpıştı. Olay, Akşemsettin Mahallesi Doğukent Caddesi ile 1090. Sokak kavşağında gerçekleşti. Kazada, Gökhan Kurt (36) idaresindeki 06 DDZ 448 plakalı otomobilde bulunan Kurt yaşamını yitirdi; araçtaki B.A., S.O., A.K. ve B.K. isimli kişiler yaralandı.

Kazada çarpan aracın sürücüsü olarak ifade veren ve gözaltına alınan N.K. (26) hakkında işlem yapıldı; çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanmasına karar verildi. Olay yerindeki ilk tespitlere ve soruşturma sürecine ilişkin resmi tahlil sonuçları henüz açıklanmadı.

Ailenin iddiası ve tanıklıklar:

Ailenin avukatı ve ağabeyinin kardeşi olan Alperen Kurt, kazaya ilişkin yürüttükleri araştırmada mikser sürücüsünün daha önce uyuşturucu kullanımı nedeniyle kaydı olduğunu öğrendiğini belirtti. Kurt, sürücünün ifadesinde olaydan 10 gün önce uyuşturucu kullandığını beyan ettiğini ve kazı günü de madde etkisinde olabileceğini öne sürdü. Aile, bu iddiayı vurgulayarak sürücünün o gün trafikte normal reflekste olmadığını savunuyor.

Alperen Kurt, ağabeyinin trafik kurallarına uyduğunu, kazanın mikserin sol şeritten sağ şeride geçişi sırasında meydana geldiğini; şoförün manevra yapmadan doğrudan çarptığını ve bu çarpışmanın kasıtlı veya ağır ihmal boyutunda olduğunu iddia etti. Kurt, çarpmanın ardından otomobilin 21 metre boyunca sürüklendiğini ve kamyon sürücüsünün araçtan inmesinin yaklaşık 1 buçuk dakika sürdüğünü belirtti.

Soruşturma ve adli süreç:

Soruşturma kapsamında sürücüye ait iddialar ve ifade beyanları ile birlikte tıbbi tahliller alındığı, sonuçların beklenildiği ifade edildi. Alperen Kurt, kazaya karışan sürücünün ifadesinde "40-50 kilometre hızla gidiyordum" dediğini aktardı ve bunun çarpmanın etkisiyle çeliştiğini savundu. Ailenin beklentisi, soruşturmanın titizlikle yürütülmesi ve kusuru bulunan sürücünün en ağır şekilde cezalandırılması yönünde.

Olayla ilgili adli süreç ilerledikçe ortaya çıkacak tahlil sonuçları ve tanık ifadeleri, kazanın sorumluluğunun belirlenmesinde belirleyici olacak. Aile hukuki mücadelesini sürdüreceğini ve ağabeyinin suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışacağını açıkladı.

ALPER KURT, "AĞABEYİM YOLA ÇIKMAK İÇİN GELDİĞİNDE ORADA BEKLİYOR, GEÇEN ARAÇLARA YOL VERMEYE ÇALIŞIYOR. AMA MİKSER ŞOFÖRÜ YOLDAN ÇOK AŞIRI HIZLI BİR ŞEKİLDE GELİP, SOL ŞERİTTEN GELİP SAĞ ŞERİDE HİÇ MANEVRA YAPMADAN DİREKT BENİM AĞABEYİME KASITLI BİR ŞEKİLDE VURUYOR. CİNAYET GİBİ BİR KAZAYA SEBEP OLUYOR." DEDİ.