Uyuşturucu operasyonlarında Karabük ve Safranbolu'da 5 gözaltı

Operasyonların kapsamı:

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karabük merkez ve Safranbolu ilçesinde üç ayrı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan müdahalelerde toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

ele geçirilen maddeler ve deliller:

Şüphelilerin üzeri, ikameti ve araçlarında yapılan aramalarda 8,5 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 3 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, 91 adet sentetik ecza hapı, 2 gram metamfetamin, suçtan elde edildiği değerlendirilen 58.500 TL para ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca inceleme için 1 cep telefonu teslim alındı.

şüpheliler ve adli süreç:

Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ELE GEÇİRİLENLER