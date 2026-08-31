Dolar 48,2591 +0,06%
Euro 55,9978 +0,23%
Bist 14.425,01 -1,48%
Altın Gram 6.991,20 -0,53%
EUR/USD 1,1600 +0,10%
Brent Petrol 88,69 +2,98%
--°

Uyuşturucu operasyonlarında Karabük ve Safranbolu'da 5 gözaltı

Karabük merkez ve Safranbolu'da üç operasyonda jandarma 5 kişiyi gözaltına aldı; 8,5 gr bonzai, uyuşturucular, 58.500 TL ve cep telefonu ele geçirildi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 12:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Uyuşturucu operasyonlarında Karabük ve Safranbolu'da 5 gözaltı

Operasyonların kapsamı:

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karabük merkez ve Safranbolu ilçesinde üç ayrı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan müdahalelerde toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

ele geçirilen maddeler ve deliller:

Şüphelilerin üzeri, ikameti ve araçlarında yapılan aramalarda 8,5 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 3 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, 91 adet sentetik ecza hapı, 2 gram metamfetamin, suçtan elde edildiği değerlendirilen 58.500 TL para ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca inceleme için 1 cep telefonu teslim alındı.

şüpheliler ve adli süreç:

Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsun'da hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs gbt kontrolünde yakalandı
images

Şırnak'ta kapsamlı operasyon: 8,5 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi
images

Çınaraltı meydanı'nda trafik kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı
images

Kars'ta karayollarında sıkı denetim: yolcu ve yük taşıyan araçlar kontrol altınd...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şırnak'ta kapsamlı operasyon: 8,5 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi

Turgutlu’da zafer coşkusu Ece Mumay’la doruğa çıktı

Çınaraltı meydanı'nda trafik kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Çivril üreticisine maliyeti azaltan 94 bin litre mazot desteği

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı