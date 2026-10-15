Uyuşturucu ticaretine darbe: Yenişehir'de 1.256 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Operasyon detayları:

Mersin’in Yenişehir ilçesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı yönündeki duyum üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Gece saat 00.30 sıralarında A.S.(44) ve O.Ç’nin (44) ikametlerine yönelik planlı operasyon gerçekleştirildi. Arama, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla yapıldı.

Ele geçirilenler:

Aramada şu maddeler ele geçirildi: 1.256 adet sentetik ecza hapı, 240 gram metamfetamin, 120 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 10 gram kubar esrar, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 hassas terazi. Elde edilen malzemeler, olayın 'uyuşturucu madde ticareti' şüphesiyle değerlendirilmesine esas teşkil etti.

Soruşturma ve yasal süreç:

Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturmayı yürüten birimler, ele geçirilen maddelerin kaynağı ve olası dağıtım ağını tespit etmeye yönelik çalışmaları sürdürüyor.

MERSİN’İN YENİŞEHİR İLÇESİNDE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPTIKLARI ŞÜPHESİYLE İKİ KİŞİNİN EVİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA, BİN 256 SENTETİK ECZA HAPI İLE ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ.