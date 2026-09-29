Uyuşturucu ticaretine operasyon: Mersin'de torbacı şebekesine dört tutuklama

Operasyonun ayrıntıları
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü. Ekiplerin çalışmasında 4 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 2'si adreslerinde, diğer 2'si farklı araçlarda yakalandı.
ele geçirilen maddeler:
Yapılan aramalarda 1 kilo 150 gram esrar, 78,77 gram bonzai, 706 gram metamfetamin, 1 ton 540 litre etil alkol, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edilen bir miktar para ele geçirildi.
yasal süreç:
Gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
MERSİN'DE NARKOTİK EKİPLERİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMADA TORBACI OLARAK TABİR EDİLEN UYUŞTURUCU MADDE SATICILARININ DA ARALARINDA OLDUĞU 4 ŞÜPHELİ YAKALANARAK ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.
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