Uyuşturucuya karşı sınır: Battalgazi'de 6 bin 50 hap ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları:

Malatya'da uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yani "torbacı" tabir edilen şüphelilere yönelik fiziki takip gerçekleştirdi. Takip sonucu şüphe üzerine durdurulan bir araç üzerinde arama yapıldı ve operasyon bu müdahale doğrultusunda genişletildi.

Ele geçirilenler ve gözaltılar:

Aramalarda 6 bin 50 adet sentetik ecza hapı ile 12 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 3 zanlı yakalanarak gözaltına alındı ve haklarında adli süreç başlatıldı.

Soruşturmanın seyri:

Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, olayla ilgili tahkikatın sürdüğü, zanlıların bağlantılarının ve uyuşturucu kaynağının tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Sokak satıcılarına yönelik benzer operasyonların suçun önlenmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlendiği vurgulanıyor.

MALATYA’DA 6 BİN 50 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ