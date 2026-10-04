Uzakkışla'ya yeni sosyal alan: her yaşa uygun park için çalışmalar başladı

Uzakkışla'da yeni park çalışmaları sürüyor

Sakarya'nın Kaynarca ilçesine bağlı Uzakkışla Mahallesi'nde, her yaş grubuna hitap edecek yeni bir sosyal alan için çalışmalar başlatıldı. Proje, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülüyor ve mahalle sakinlerine oyun, spor ve dinlenme imkanı sunmayı hedefliyor.

projede neler olacak:

Mahalleye yapılacak parkta çocuk oyun grupları, spor alanları ve dinlenme alanları yer alacak. Tasarımın çok amaçlı olması, farklı yaş gruplarının aynı mekânda bir arada vakit geçirebilmesine olanak verecek şekilde planlandı. Proje sahasında güvenlik, erişilebilirlik ve peyzaj düzenlemelerine öncelik veriliyor; böylece park hem aktif kullanım hem de dinlenme için uygun hale getirilecek.

ziyaret ve yerinde inceleme:

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçe ziyaretleri kapsamında Uzakkışla Mahallesi'ndeki yapımı süren park alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Ziyarette AK Parti Kaynarca İlçe Başkanı Muhammed Ali Pulat ile Uzakkışla Mahalle Muhtarı Mehmet Halim Akkuş de hazır bulundu. Başkan Alemdar, saha çalışanlarıyla bir süre sohbet ederek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı ve projenin mahalle sakinleri için hayırlı olmasını temenni etti.

Yetkililer, projenin tamamlanmasının ardından parkın mahalle yaşamına katkı sağlayacağını, çocuklar, gençler ve yetişkinler için ortak kullanım alanları oluşturarak sosyal etkileşimi güçlendireceğini belirtiyor.

SAKARYA'NIN KAYNARCA İLÇESİNE BAĞLI UZAKKIŞLA MAHALLESİ'NDE HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDECEK OLAN YENİ PARK YAPIMI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI.