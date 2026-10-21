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Uzaklaştırma bitince balkondan girip kendine zarar verdi, polis ikna etti

Kayseri Melikgazi'de uzaklaştırma biter bitmez 17 yaşındaki M.Y. merdivenle balkondan girip camla kendine zarar verdi; polis ikna edip hastaneye sevk etti.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 11:45

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 11:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Uzaklaştırma bitince balkondan girip kendine zarar verdi, polis ikna etti

Olayın gelişimi:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Fatih Mahallesi 2074 Sokak'ta meydana gelen olayda, 17 yaşındaki M.Y. ile babası ve üvey annesi arasında çıkan kavganın ardından aile hakkında mahkemece uzaklaştırma kararı verildi. Kararın sona ermesinin ardından M.Y., üvey annesinin evde olması nedeniyle içeri giremediğini iddia etti.

İddiaya göre şahıs, bir merdiven yardımıyla balkona çıkarak balkon camını kırdı ve ikamete girdi. Elinde cam parçası bulunan M.Y., ardından tuvalete kilitlenerek kendine zarar vermeye başladı. Olayın bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini sağlayıp şahıslara yönelik ikna çalışması başlattı. Polislerin çabası sonucu M.Y. bulunduğu yerden çıkartıldı ve olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayda, genç kişinin psikolojik sorunları olduğu yönündeki bilgiler ve evdeki tartışmanın uzaklaştırma kararına neden olduğu belirtildi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı ve emniyet birimlerince soruşturma başlatıldı ve gelişmeler takip ediliyor.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE HAKKINDAKİ UZAKLAŞTIRMA KARARININ BİTMESİNİN ARDINDAN BABASININ...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE HAKKINDAKİ UZAKLAŞTIRMA KARARININ BİTMESİNİN ARDINDAN BABASININ EVİNE MERDİVEN YARDIMI İLE BALKONDAN GİREREK KENDİNE ZARAR VEREN GENÇ ŞAHIS, POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN İKNA EDİLEREK EVDEN ÇIKARILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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