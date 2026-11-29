Olayın ayrıntıları:

Olay, dün gece Bursa'nın Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre S.G., boşanma aşamasındaki eşi Y.G.'nin bulunduğu siteye gelerek tehditler savurdu. Elinde bulunan satır ile saldırmak istediği öne sürülen şüpheli, kadının binaya sığınması üzerine pencerelere satır fırlattı. Camlara isabet eden alet nedeniyle pencereler parçalanırken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Mağdurun ifadesi ve dava süreci:

Mağdur kadın, yaşadığı baskı ve tehditler nedeniyle ikametini kız kardeşinin yanına aldırdığını, ablası ve eniştesinin evine sığındığını belirtti. Kadın, 15 Temmuz'dan bu yana çekişmeli boşanma davası yürüttüğünü ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen eşinin taciz ve tehditlerinin sürdüğünü anlattı. Yaşadığı korku nedeniyle evini terk etmek zorunda kaldığını ifade eden mağdur, yetkililerden koruma talep etti.

Emniyet müdahalesi ve soruşturmanın seyri:

Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Şüphelinin olay yerinden uzaklaştığı ve yakalanması için çalışma başlatıldığı aktarıldı. Olay anına ait görüntülerin güvenlik kameralarına yansıdığı ve soruşturmanın bu kayıtlar doğrultusunda sürdürüldüğü bildirildi. Yetkililer, mevcut iddialar doğrultusunda soruşturmanın ilerletildiğini ve mağdurun korunmasına yönelik adımların atıldığını belirtti.

Yaşanan olay, aile içi şiddet iddiaları ve koruyucu tedbirlerin uygulanması konusundaki hassasiyeti bir kez daha gündeme getirdi. Mağdurun talebi üzerine ilgili kurumların sürece müdahil olduğu ve şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın devam ettiği ifade edildi.

EVDE HASAR OLUŞTU