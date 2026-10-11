Dolar 49,3131 +0,06%
Euro 55,1238 -0,26%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.684,74 +1,43%
EUR/USD 1,1199 -0,15%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Uzatma anlarında beraberlik: Eskişehirspor 1 Etimesgut Spor 1

Eskişehirspor, Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda Etimesgut Spor'la 1-1 berabere kaldı; Sedat Şahintürk öne geçirdi, Beykan Şimşek uzatma dakikasında eşitledi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 21:40

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Uzatma anlarında beraberlik: Eskişehirspor 1 Etimesgut Spor 1

maç özeti:

Nesine 3. Lig 2. Grup 6. hafta mücadelesinde Eskişehirspor ile Etimesgut Spor tarihlerindeki randevuda 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma, Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynandı ve hakem triosunda Yunus Emre Çakar, Emirhan Durmaz ve Elber Aslan görev aldı.

goller ve kritik anlar:

Etimesgut Spor, ikinci yarıda Sedat Şahintürk (dk. 58) ile öne geçti. Maçın son bölümünde Eskişehirspor baskısını artırdı ve uzatma anlarında Beykan Şimşek (dk. 90+5) ile skoru eşitledi. Bu son dakika golü maçın kaderini değiştirdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

kadrolar, değişiklikler ve kartlar:

Eskişehirspor kadrosunda görev alan isimler şunlardı: Bora Göymen, Ahmet Kara, Ertuğrul Kurtuluş, Mustafa Damar (İsmail Kulet dk. 68), Arda Okumuş, Ozan İsmail Koç (Tayfun Tatlı dk. 63), Beykan Şimşek, Mehmet Bağlı, Kerem Baykuş (Mert Başer dk. 63), Hasan Kaya (Atalay Yıldırım dk. 78), Ahmet Dereli (Osman Arslantaş dk. 68).

Etimesgut Spor cephesinde yer alan oyuncular: Siraç Tüfekçi, Muhammet Yeşil, Ümit Bayraktar, Efecan Mızrakcı, Yusuf Tekin (İbrahim Baran Kayıkçı dk. 77), Oktay Kısaoğlu, Sedat Şahintürk, Eren Aydın (Efe Arıgün dk. 68), Zekeriya Bulut (Hayrullah Erkip dk. 77), Güney Tutcuoğlu (Batuhan Yılmaz dk. 83), Enes Durmuş (Furkan Ceylan dk. 83).

Müsabakada çıkartılan sarı kartlar şu şekilde kaydedildi: Mehmet Bağlı (dk. 77), Beykan Şimşek (dk. 86), İsmail Kulet (dk. 90) (Eskişehirspor) ile Eren Aydın (dk. 36), Hayrullah Erkip (dk. 85), Siraç Tüfekçi (dk. 90+3), Ümit Bayraktar (dk. 90+4) (Etimesgut Spor).

Sonuç olarak hakem düdüğüyle birlikte her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı; maçın belirleyici anı, Eskişehirspor'un uzatma dakikasındaki eşitleme golü oldu.

NESİNE 3. LİG 2. GRUP 6. HAFTA MÜCADELESİNDE ESKİŞEHİRSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI ETİMESGUT SPOR...

NESİNE 3. LİG 2. GRUP 6. HAFTA MÜCADELESİNDE ESKİŞEHİRSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI ETİMESGUT SPOR İLE 1-1 BERABERE KALDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kastamonu'da amatör sporcular yılın enleriyle onurlandırıldı
images

Kocaelispor başkanı Durul: adalet sahada da masada da olmalı
images

Kocaelispor'dan beşiktaş maçına tepki: mücadele vardı, kararlar tartışılıyor
images

Italiano'dan sert uyarı: sahada yumruklara asla müsamaha gösterilmeyecek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kastamonu'da amatör sporcular yılın enleriyle onurlandırıldı

Kilis'te aniden bastıran dolu şehir merkezini kısa sürede beyaza boyadı

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan genç sürücü 335 bin TL ceza aldı

Kocaelispor başkanı Durul: adalet sahada da masada da olmalı

TREND HABERLER

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı