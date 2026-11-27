etkinlik detayları:

Aydın'ın Nazilli ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Gök Vatanda Buluşalım projesi kapsamında Gök Vatanın Altında Uzay ve Gökyüzü Şenliği düzenlendi. Etkinlik, koordinasyonu ve ev sahipliğini üstlenen Zübeyde Hanım Anaokulunda gerçekleştirildi. Programa Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, Şube Müdürü Hüseyin Uçgun, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, veliler ve anaokulu öğrencileri katıldı.

miniklerin sunumu ve sergi:

Etkinlikte öğrenciler, Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesinden esinlenen kostümlerle bir defile ve bayrak gösterisi sundu. Defileye katılan kurumlar arasında Vakıfbank İlkokulu, Şehit Mehmet Dinek Ortaokulu, Hasköy İlkokulu, İsabeyli Anaokulu, Sümer Anaokulu ile Nahit Menteşe Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü yer aldı. Defilenin ardından öğrenci ve öğretmenlere katılım belgeleri takdim edildi. Protokol üyeleri, miniklerin hazırladığı eserlerden oluşan sergiyi gezerek öğrencilerin çalışmalarını inceledi; etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

eğitim müdürünün vurguları:

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner konuşmasında projenin amacını ve eğitimdeki yerini özetledi. Güner, bugün bir araya gelme nedenlerinin geleceğin teminatı olan çocukların hayal dünyasını millî teknoloji hamlesinin başarılarıyla buluşturmak olduğunu belirtti. Türkiye'nin savunma sanayisinden havacılığa, uzay teknolojilerinden insansız sistemlere kadar önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini, bir zamanlar hayal görülen pek çok teknolojinin bugün ülkemizin mühendisleri ve bilim insanlarının emeğiyle gerçeğe dönüştüğünü kaydetti.

Güner, genç nesillerin merak eden, hayal kuran ve üreten bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekti ve Millî teknoloji hamlesinin yalnızca teknoloji üretmek değil, kendi geleceğini tasarlayan bir toplum yaratma hedefi taşıdığını vurguladı. Konuşmasında ayrıca bugünkü okul öncesi öğrencilerinin yarının bilim insanları, mühendisleri, yazılımcıları ve pilotları olacağına değinerek, çocukların küçük yaşlardan itibaren bilim ve teknolojiyle tanışmasının gereğini anlattı. Güner, katılımcılara eserlerin ve hayallerin çok kıymetli olduğunu hatırlattı ve merak ile üretme isteğinin önemine işaret etti.

Etkinlik, çocukların milli teknoloji hamlesini tanımasına katkı sağlayan, bilim ve teknolojiye ilgi uyandıran, aynı zamanda eğitim paydaşları arasında iş birliğini güçlendiren bir etkinlik olarak kayda geçti.

AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNDE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN "GÖK VATANDA BULUŞALIM" PROJESİ KAPSAMINDA "GÖK VATANIN ALTINDA UZAY VE GÖKYÜZÜ ŞENLİĞİ" DÜZENLENDİ.