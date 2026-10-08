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Uzaya meraklılara çağrı: IAC 2026 halk günü gençlerle buluşuyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, IAC 2026 Halk Günü'nde Selçuk Bayraktar ve Serdar Karagöz ile uzayı gençlerle tartışacak; kayıt ücretsiz.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 23:22

GÜNCELLEME: 08 Ekim 2026 - 23:24

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EDİTÖR: İrem Özkan

Uzaya meraklılara çağrı: IAC 2026 halk günü gençlerle buluşuyor

Antalya'da IAC 2026 halk günü: davet ve program

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda IAC 2026 Halk Günü'ne tüm uzay ve teknoloji meraklılarını davet etti. Kacır, 'Yarın Uluslararası Uzay Kongresi IAC 2026 Halk Günü’nde T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz ile birlikte uzayı konuşacağız. Uzaya ilgi duyanları bekleriz' ifadelerini kullandı.

panelde hangi konular ele alınacak:

Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamındaki Halk Günü'nde, Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye’nin derin uzay vizyonu ve yeni neslin geleceği gibi ana başlıklar detaylı şekilde tartışılacak. Panelde gençlerin uzay ve havacılık alanındaki potansiyeli ile Türkiye’nin kritik teknolojilerde bağımsızlık hedefleri üzerinde durulacak.

katılım ve teknik ev sahipliği bilgileri:

IAC 2026, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ev sahipliğinde ve SAHA İstanbul eş ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Halk Günü kapsamında düzenlenecek özel oturumda Mehmet Fatih Kacır ile birlikte Selçuk Bayraktar sahnede olacak; oturumun moderatörlüğünü Serdar Karagöz üstlenecek.

Özel oturum 9 Ekim 2026 Cuma günü 15.00-16.00 saatleri arasında NEST Kongre ve Fuar Merkezi Açılış Seremonisi Alanı'nda yapılacak. IAC 2026 Halk Günü'ne katılmak isteyenler için kayıtlar 9 Ekim saat 10.00'a kadar ücretsiz olarak açık.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, UZAY VE TEKNOLOJİYE İLGİ DUYAN HERKESİ 77....

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, UZAY VE TEKNOLOJİYE İLGİ DUYAN HERKESİ 77. ULUSLARARASI UZAY KONGRESİ (IAC 2026) HALK GÜNÜ’NE DAVET ETTİ.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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