Projenin son durumu:

Trabzon'da Çukurçayır ile Değirmendere arasındaki bağlantıyı sağlayacak ulaşım projesinde çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Havadan alınan görüntülerde görülen metrelerce uzayan araç kuyruğu, bölgedeki trafik sorununu ve projenin aciliyetini bir kez daha ortaya koydu. Proje tamamlandığında, bölge trafiğinin önemli oranda rahatlaması hedefleniyor.

Viyadük ve altyapı çalışmaları:

İnşası devam eden Değirmendere Viyadüğü, toplam 585 metre uzunluğundaki ana köprü ile 697 metre uzunluğundaki bağlantı kollarından oluşuyor. Viyadük yapımında fore kazık ve plastik kazık imalatlarında son aşamaya gelindi. Proje kapsamında 721 adet ve toplam 13 bin 520 metre fore kazık ile 750 adet ve toplam 15 bin 176 metre plastik kazık imalatı gerçekleştirildi.

Trafiğe etkisi ve hedeflenen akış:

Projenin tamamlanmasıyla Değirmendere ve Maçka Kavşağı çevresindeki yoğunluğun azalması bekleniyor. Özellikle Maçka Vadisi'nden güney yönünden gelen araç trafiğinin, tünel ve viyadükler üzerinden doğrudan Karadeniz Sahil Yolu'na ulaştırılması planlanıyor; bu yönlendirme ile bölgede sıkça görülen uzun kuyrukların sona ermesi ve ulaşımın daha akıcı hale gelmesi amaçlanıyor.

Viyadük çalışmalarının hız kazanması ve altyapı imalatlarının büyük ölçüde tamamlanması, projenin teknik açıdan ilerlediğini gösteriyor. Bu ilerleme, yalnızca fiziksel bir yapıdan öte, günlük yaşamı etkileyen trafik düzeninin iyileştirilmesi anlamına geliyor.

Çalışmaların bitmesiyle birlikte, hem yerel ulaşım sürecinde zaman tasarrufu sağlanması hem de bölge trafiğinin daha güvenli ve öngörülebilir hale gelmesi bekleniyor. Yerel yetkililer, projenin tamamlanmasının ardından bölgedeki araç kuyruklarının önemli ölçüde azalacağını vurguluyor.

TRABZON’DA DEĞİRMENDERE TÜNELİ İLE KARADENİZ SAHİL YOLU’NU BİRBİRİNE BAĞLAYACAK ULAŞIM PROJESİNDE ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR.