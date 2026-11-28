Mersin Büyükşehir meclisi kasım toplantısında bütçeyi kabul etti

Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda yapılan toplantıya Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç başkanlık etti. Toplantıda görüşülen toplam 21 madde sonrasında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2027 Mali Yılı Bütçesi 49 milyar TL oy birliğiyle kabul edildi.

gündem dağılımı ve oylama süreci:

Toplantıda komisyonlara havale edilen 14 madde ile birimlerden gelen 7 madde olmak üzere toplam 21 gündem maddesi ele alındı. Meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanları, bütçenin Plan ve Bütçe Komisyonunda titiz çalışmalar sonucu hazırlandığını belirterek oy birliğiyle kabul edilmesinin önemine vurgu yaptı.

başkan vekilinin anma ve hizmet vurguları:

Genç, gündem dışı söz alarak Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 askeri ve 1977-1980 yılları arasında Anamur Belediye Başkanlığı yapan Şevket Erkan'ı anıp rahmet diledi. Ayrıca Tarsus'ta açılışı yapılan spor parkına değinerek, yaklaşık 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulan parkın çocuklar, gençler ve vatandaşlar için yeni bir yaşam alanı olduğunu ve sporun herkes tarafından erişilebilir olması anlayışıyla hayata geçirildiğini aktardı.

kültür, sanat ve sosyal hizmetler değerlendirmesi:

Bütçe görüşmeleri sırasında Kültür, Sanat ve Sosyal İşler ile Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler daire başkanlıklarının bütçelerine yönelik eleştirilere yanıt veren Genç, altyapı ve ulaşım hizmetlerinin önemini vurgulayarak, "Altyapı, üst yapı, ulaşım bunlar çok kıymetli hizmetlerimizdir. Ancak nasıl suya ihtiyacımız varsa ruhumuzun da kültüre ve sanata ihtiyacı var." ifadelerini kullandı. Genç, çocukların, yaş almışların, emeklilerin, gençlerin ve kadınların kültür ve sanat faaliyetlerine ücretsiz erişimini sağlama hedefini yineledi.

gelecek hedefleri ve denetim raporuna yanıt:

Oylamanın ardından Genç, 49 milyar TL olarak kabul edilen bütçenin Mersin'e hayırlı olmasını dileyerek hazırlık ve değerlendirme süreçlerinde emeği geçenlere teşekkür etti. "Sorumluluğumuz, mecliste kabul ettiğimiz her ödeneğin karşılığını hemşehrilerimizin günlük yaşamına hizmet olarak yansıtmaktır. 2027'de tamamlamayı planladığımız projeleri bitirip halkımızın hizmetine sunacağız. 13 ilçemiz için çalışmaya azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. Ayrıca 2025 Yılı Sayıştay Denetim Raporu'ndaki bazı bulgulara ilişkin olarak, belediyenin faaliyetleri hakkında açıklayamayacakları bir husus bulunmadığını belirterek, "Alnımız açık, başımız dik" ifadelerini kullandı.

Toplantı, gündem maddelerinin oylanmasının ardından sona erdi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI OLAĞAN TOPLANTISI’NIN 3. BİRLEŞİMİ, BAŞKAN VEKİLİ GÜLŞAH YILDIRIM GENÇ BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.